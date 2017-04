Singen Hebammensprechstunde: Hilfe für junge Mütter

Sozialdienst Katholischer Frauen und die Diakonie haben dank Finanzierung durch Bürgerstiftung und Babyforum eine kostenlose Anlaufstelle eingerichtet.

Singen – Der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) hat gemeinsam mit der Diakonie eine Hebammensprechstunde eingerichtet. Dies wurde dank einer Anschubfinanzierung durch die Singener Bürgerstiftung möglich. Das Babyforum des Landkreises Konstanz hat das Konzept zusammen mit dem Sozialdienst katholischer Frauen und Diakonie erarbeitet.

Die Versorgung mit Hebammen hat sich in der Region wie auch bundesweit in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Besonders in Singen bekommt etwa ein Drittel aller Frauen, die ein Kind bekommen, keine Hebamme für die Nachbetreuung nach der Geburt, erläuterte Professor Andreas Trotter, Vorsitzender des Babyforums bei der offiziellen Vorstellung des neu eingerichteten Raums beim SKF im Kardinal-Bea-Haus. "Wenn man sich nicht schon frühzeitig am Anfang der Schwangerschaft um eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung kümmert, hat man keine Chance", weiß Brigitte Meßmer von der Schwangerenberatung des SKF aus Erfahrung. Umso wichtiger sei die Einrichtung dieser neuen, für die Nutzerinnen kostenlosen Einrichtung der Hebammensprechstunde.

Die selbständige Hebamme Angela Franke ist seit dem 1. März immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr in den Räumen des SKF in der Theodor-Hanloser-Straße 5 für junge Mütter oder Schwangere da, wenn es Fragen und Probleme gibt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Normalerweise stünden Frauen nach der Geburt zehn Mal die Betreuung durch eine Hebamme zuhause zu.

Dieses neue, niederschwellige Angebot konnte aber nur dank der finanziellen Unterstützung durch die Singener Bürgerstiftung auf den Weg gebracht werden. 3000 Euro hat die Stiftung dafür gern gegeben, so die Stiftungsratsvorsitzende Ingrid Hempel. Mit dieser Anschubfinanzierung durch die Bürgerstiftung und das Babyforum sei das erste Jahr gesichert, so Trotter. Für die Zeit danach will man beim Landkreis eine Weiterfinanzierung beantragen.

Informationen im Internet: