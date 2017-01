Singen Haushaltsplan-Entwurf 2017: Singen geht auf Nummer sicher

Die Stadt will 2017 20 Millionen Euro investieren. Das Regierungspräsidium genehmigt den Haushaltsplan, doch die GVV-Bürgschaft bleibt mit 8,8 Millionen eine Bürde.

Fast zwei Kilogramm Papier und bringt der Haushaltsplan-Entwurf 2017 auf die Waage. 679 Seiten umfasst das Konvolut an Einzelplänen, in denen die Entwicklung der Stadt festgelegt wird. In sechseinhalb Stunden gingen die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses das Mammutwerk am Dienstag ab 10 Uhr durch. Danach schwirrte manchem der Kopf.

Viele Themen waren bereits ausführlich vorbesprochen, sodass sich eine weitere Diskussion erübrigte. Trotzdem gab es etliche Detailfragen, die der eher unübersichtlichen, neuen Haushaltsmethode geschuldet sind. Eigentlich soll die Doppik mehr Transparenz in das Zahlenwerk bringen. Das Gegenteil scheint aber der Fall, wie immer wieder von Verwaltungs- wie Gemeinderatsseite zu hören war.

Beim Plan selbst ging es Oberbürgermeister Bernd Häusler vor allem um eines: "Einen soliden Haushalt." Die Bestätigung für diese Aussage hatte sich Häusler zusammen mit seiner Stadtkämmerin Heike Bender vor der Sitzung bereits beim Regierungspräsidium eingeholt. "Der Haushalt ist ohne Auflagen genehmigungsfähig", freut sich Häusler. "Wir investieren 2017 und 2018 mit jeweils über 20 Millionen Euro so viel wie nie zuvor." Ein bisschen Glück – oder besser, die allgemein gute Wirtschaftslage – spielt den städtischen Finanzplanern dabei in die Hände. Denn einerseits wird die Kreisumlage, also die Abgabe der Stadt an den Landkreis, auf 29,9 Prozent sinken; andererseits kann sich die Stadt über einen kräftigen Zuwachs an Gewerbesteuer freuen.

Waren schon 2016 knapp 3 Millionen Euro mehr Gewerbesteuern aus einer Nachzahlung eines Großbetriebes eingegangen, so wird 2017 sogar mit 46 Millionen Euro gerechnet. Weil aber diese Einnahmen in den Folgejahren zum Teil wieder über den Finanzausgleich an schwächere Kommunen abgegeben werden müssen, kann die Summe nicht ganz verplant werden. Kontinuierlich angestiegen ist auch die Einkommenssteuer, die 2017 knapp unter der 20-Millionen-Euro-Grenze liegen wird.

Trotz dieser guten Einnahmesituation wird die Stadt in diesem Jahr 13,2 Millionen Euro Kredit aufnehmen müssen. Das liegt weniger an den Großinvestitionen, als vielmehr an einer Bürgschaft in Höhe von 8,8 Millionen Euro für die Abwicklung der GVV-Insolvenz. Dieses Geld, so rechnet Bernd Häusler, werde nach der Aufarbeitung der Pleite im Jahr 2018 wieder an die Stadt zurückfließen.

Die ganz großen Wünsche, wie zum Beispiel ein neues Hallenbad oder die dreiteilige Sporthalle neben dem Hohentwielstadion, werden mit diesem Haushaltsplan nicht erfüllt. Doch das städtische Gebäudemanagement hat genug zu tun mit den Aufgaben, die der Investitionshaushalt vorsieht: der Anbau an die Beethovenschule für das Gemeinschaftsschulmodell, der Umbau der Pestalozzischule, der Sportplatz am ESV-Gelände, der Baubeginn der Beurener Mehrzweckhalle, die Mensa an der Wessenbergschule und der Gems-Umbau fordern zahlreiche Kräfte. Dazu kommt ein umfangreiches Bauprogramm für die Gemeindestraßen.

Die Aufgaben sind nur mit mehr Personal zu bewältigen, was sich in den insgesamt steigenden Personalausgaben (36,8 Millionen Euro) zeigt.



Strategische Entscheidungen

Bevor das Geld für 2017 verteilt werden konnten, mussten die Gemeinderäte im Finanzausschuss noch einige strategische Entscheidungen fällen: