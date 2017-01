Singen Harald Philipp entführt Singener Publikum auf eine Reise mit dem Mountainbike

Harald Philipp ist seit der Schulzeit dem Mountainbiken verfallen. Inzwischen ist er Profi und teilt seine Passion mit der Öffentlichkeit. In seinem multimedialen Vortrag "Flow" begeisterte er die Zuschauer in der Singener Stadthalle

Sein Fahrrad steht ganz links am Rand. Ordentlich geparkt und blank geputzt. Harald Philipp steht auf der anderen Seite, man würde nicht ahnen, auf welche spektakulären Touren er sich mit seinem "Drahtesel" wagt. Wobei es sich dabei natürlich nicht um gewöhnliche Fahrradtouren handelt, denn Philipp ist leidenschaftlicher Mountainbiker.

In dem multimedialen Vortrag "Flow" nimmt Philipp sein Publikum in der Singener Stadthalle mit auf eine Reise, die bereits in dessen Schulzeit seinen Anfang nahm. Er präsentierte einige Zeitungsausschnitte, die die ersten von ihm errichteten "Trails", das abenteuerliche Äquivalent zu Fahrradwegen, thematisierten. Diese waren der Grundstein vieler weiterer Abenteuer. Obwohl das laut Philipp nicht von allein kam. "Ich habe kein Talent fürs Mountainbiken", bekannte er, "ich habe noch kein Rennen oder Wettbewerb gewonnen." Aber darum geht es ihm auch nicht. Er spricht nicht vom Siegen, für ihn ist der Flow das Wichtigste. Damit bezeichnet er den Zustand, in den routinierte Fahrer auf der Strecke kommen. In voller Konzentration, wenn sie mit Spaß bei der Sache sind. Allerdings können sie das laut Philipp erst später wahrnehmen, denn die Selbstwahrnehmung sei während der Fahrt eingeschränkt. Erst hinterher werde man sich des Gefühls bewusst und denke: "Wow, das war jetzt krass". Philipps Vortrag bestand sowohl aus Moderationsteilen als auch aus Videos. Diese zeigten die Abenteuer des Referenten und weiterer Mountainbiker in atemberaubenden Naturkulissen. Dabei wurden die verschiedenen Themen durch die Bilder untermauert. Die Leidenschaft für schwierige Strecken dürfte er mit vielen der Zuschauer geteilt haben, denn im Publikum gaben sich auf Nachfrage zahlreiche Zuhörer als Mountainbiker zu erkennen.

Die Strecke sei natürlich auch für den Fahrspaß von entscheidender Bedeutung. "Jeder Trail hat seinen Rhythmus. Es gibt Vivaldi oder Rammstein", beschrieb er die Unterschiede. Obwohl natürlich auch die Technik stimmen muss, wolle er sich nicht mit Details aufhalten: "Ich bin kein Teile-Nerd", so Philipp. Sein Mountainbike müsse vor allem funktionieren, eine Einheit mit ihm bilden. Einen besonderen Stellenwert habe für ihn nur der im Rahmen eingebaute Flaschenöffner, auf der ungern verzichten würde. Der anspruchsvolle Sport erfordere jedoch auch Risikobereitschaft. "An die Ränder der Komfortzone gehen ist wichtig", erläuterte er. Jedoch kontrolliert: "Man darf nicht nur in eine Richtung gehen, sonst ist es gefährlich".