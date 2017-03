Singen Handballturnier von DJK und FWG begeistert 160 Kinder

Die DJK Singen und das Friedrich-Wöhler-Gymnasium richten eine Handball-Mini-WM aus. 160 Grundschüler aus 17 Schulen machen mit. Die Handball-Abteilung der DJK sieht's mit Freude – und hofft, Werbung für ihre Sportart gemacht zu haben.

Mit so einer internationalen Sportveranstaltung kann Singen nur selten aufwarten: In der zehnten Mini-WM im Hallenhandball standen sich Katar und Brasilien gegenüber, auch Ägypten, Island, Mazedonien und Schweden kämpften um die Pokale. In den Trikots der einzelnen Länder traten 160 Grundschüler aus 17 Schulen aus dem Landkreis Konstanz an.

Die Halle schien zeitweise zu vibrieren. Mit Elan und Sportsgeist legten sich die jungen Handballer ins Zeug, angefeuert von Klassenkameraden und den Betreuern jagten Jungen und Mädchen mit vollem Einsatz dem Ball hinterher. Zur Freude von Wolfgang Lutz, der in seiner Zeit als Lehrer am Friedrich-Wöhler-Gymnasium (FWG) diese Veranstaltung in Kooperation mit der Handballabteilung der DJK Singen initiiert hatte. "Es ist einfach toll, dass dieses Turnier auch heute noch so ankommt", sagt Lutz, der jedes Jahr unter den Zuschauern ist. Erich Merk ist Jugendkoordinator bei der DJK und weiß, dass immer talentierte Schüler dabei sind, die sich für diese Sportart begeistern lassen und in einen Verein eintreten.

"Auf Feld eins tritt Brasilien gegen Kroatien an, Russland gegen Deutschland auf Feld zwei" hallte es aus dem Lautsprecher, und sofort waren die Spieler zur Stelle und warfen sich mit Kampfgeist die Bälle zu. Turnierleiter Matthias Knöpfle von der DJK stellte auch beim zehnten Turnier fest: "Die Begeisterung der Schüler ist sensationell." Jeder bringe vollen Einsatz und stecke kleine Blessuren tapfer weg. Als Schiedsrichter waren auch die Achtklässler Moritz Hall und Pablo Broders vom FWG im Einsatz, beide spielen Handball und kennen die Regeln.

Sie haben ein waches Auge und achteten auf einen ruhigen Ablauf des Spiels. "Wenn wir ein Foul pfeifen, können die Trainer schon mal heftig reagieren, wenn sie nicht damit einverstanden sind", verriet Pablo.

Inge Amschewitz, ehemalige Lehrerin an der Grundschule Dettingen, war anfangs als Betreuerin bei der Mini-WM und jetzt als Zuschauerin dabei. "Das ist ein tolles Turnier, die Kinder lernen sich an Regeln zu halten, fair zu spielen und auch mit einer Niederlage fertig zu werden." Auch Unterlegene würden nicht gleich ausscheiden, da durch fünf Spiele die Chance bestehe, mal zu gewinnen. Für ihren tapferen Einsatz im Spiel gegen größere Schüler spendierte Betreuerin Sylvia Gühring den Erst- und Zweitklässlern der Schillerschule Léon, Kemal, Selina, Diellsa, Erza, Martin, Kerim und Yusuf eine Erfrischung. "Sie haben zum Teil gegen zwei Köpfe größere Gegner gespielt, tapfer gekämpft und glücklich verloren", erzählte Betreuerin Sylvia Gühring mit Stolz. Vorab hatte jede Klasse in einem Projekt die landestypischen Eigenarten ihres Starterlandes zusammengestellt, wofür drei erste Preise in Form einer Zuwendung für die Klassenkasse von der DJK vergeben wurden.

Die Mini-WM

An der Mini-WM als gemeinsame Veranstaltung des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums und der Handball-Abteilung des DJK Singen nahmen 160 Schülerinnen und Schüler von 17 Schulen aus dem Landkreis Konstanz teil. Pokalsieger der Mini-WM waren: Gemeinschaftsschule Steißlingen (Platz 1), GHS Dettingen (Platz 2), Sernatingen Schule Bodman-Ludwigshafen 1 (Platz 3). (ros)

Bildergalerie im Internet: