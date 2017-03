Singen Handball-Nachwuchs sucht Mini-WM-Meister

Kreisweite Veranstaltung in Singen findet großen Zuspruch

Die T-Shirts mit aufgedruckten Ländernamen füllen zwei große Taschen, 20 Mannschaften mit Grundschülern aus dem Landkreis Konstanz werden bei der zehnten Handball Mini-WM in der Münchriedhalle antreten. Veranstaltet von der DJK Singen in Kooperation mit dem Friedrich-Wöhler-Gymnasium (FWG) kämpfen am Mittwoch 160 Mädchen und Jungen um den Sieg. "Wenn man sieht, mit wie viel Eifer und Leidenschaft die Dritt- und Viertklässler dabei sind, ist das sagenhaft", sagt Matthias Knöpfle von der DKJ. Von Wolfgang Lutz vom FWG und der DJK vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben bestand die Hoffnung, die Schüler für Hallenhandball zu begeistern und die Veranstaltung zu etablieren. "Gerechnet haben wir nicht unbedingt damit", freut sich Knöpfle, dass auch Kinder dabei sind, die vorher nicht gespielt haben.

Heute organisiert er mit Philipp Stoller vom FWG die Mini-WM. Er ist auch Kreisbeauftragter von Jugend trainiert für Olympia und hat die Kontakte zu den Schulen. "Ohne die Unterstützung der Schulen ginge gar nichts", unterstreicht Knöpfle. Stoller kümmere sich auch darum, dass ältere Schüler mit eingebunden werden, die Aufgaben wie Schiedsrichter, Kampfrichter und Betreuer übernehmen. Es sind rund 20 Schüler vom FWG, die das Sportprofil gewählt haben, und sie seien ein wichtiger Bestandteil der Mini WM. Für Knöpfle heißt es, nach der WM ist vor der WM. Die Turnier-Informationen müssen überarbeitet werden, entsprechend der vergangenen Handball-Weltmeisterschaft kommen neue Länder oder Veränderungen dazu. Von Stoller erhält er die Rückmeldungen der Schulen, die bei der Länderverteilung nicht mehr ausgelost, sondern nach Eingang der Anmeldungen vergeben werden.

Wichtig dabei ist die Teilnehmerzahl. Danach richte sich die Anzahl der Mannschaften, T-Shirts und Medaillen. Viel Zeit in Anspruch nehme die Aufstellung des Spielplans. "Wenn es genügend Teilnehmer sind, kann ich komplett 24 Mannschaften einteilen", erklärt Knöpfle. Es koste Zeit, aber es mache ihm viel Spaß zu sehen, wie die Mini-WM bei den Kindern ankommt und auch Nachwuchs in die Vereine bringt. Er selbst hat 25 Jahre Handball gespielt, Vater Rolf Knöpfle war 1958 Mitbegründer der Handballabteilung des DJK und ist heute Geschäftsführer.