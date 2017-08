Singen Hallo Berlin: Fluch und Segen der Globalisierung

Deutschland steht wegen des Handelsbilanzüberschusses in der Kritik. Am Beispiel der Breyer GmbH wird die komplexe Aufgabe für die Politik deutlich.

Für Donald Trump ist die Welt einfach. Die USA importieren mehr Waren als sie exportieren, was sich für das Land finanziell in einem Defizit der Handelsbilanz niederschlägt und außerdem Arbeitsplätze kostet. Für den Präsidenten sind Zölle die Lösung: Das macht die ausländischen Produkte teurer, was die Chancen für Waren "made in USA" erhöht – zumindest auf dem heimischen Markt. Ganz allein steht der US-Präsident mit dieser Auffassung nicht: Eine ganze Reihe von Ländern (auch innerhalb Europas) klagen über die globalen Unwuchten von Handelsbilanzen und ganz oben auf der Liste der Bösewichte steht Deutschland, das sich jahrein-jahraus mit dem Titel des Exportweltmeisters schmückt.

Bei der Breyer GmbH in Singen jedoch fühlt man sich so gar nicht als Schurke. Dennoch handelt es sich bei dem Betrieb in der Bohlinger Straße um exakt eines jener Unternehmen, die der Poltergeist aus Washington am liebsten an die Kandare nehmen würde. Mehr als 80 Prozent des Umsatzes in Höhe von 47 Millionen Euro, der unter anderem mit dem Bau von Anlagen zur Herstellung von Tuben erzielt wird, sind dem Export zu verdanken und die beiden Geschäftsführer Jürgen Gulde und Josef Käppeler sind sich dabei keiner Schuld bewusst. Was soll'n sie auch tun? Das Unternehmen ist im Hightech-Bereich unterwegs und da gibt es ihren Angaben zufolge weltweit vielleicht drei oder vier Mitbewerber. Die Breyer GmbH braucht die Welt, sonst kann sie nicht überleben. Und umgekehrt braucht die Welt das Singener Unternehmen – oder die Qualitätsansprüche müssen abgeschrieben werden.

Das Beispiel verdeutlicht ein Grundproblem der Globalisierung. Die Wirtschaftswelt hat sich zum Dorf entwickelt, in den (politischen) Köpfen aber wird gefremdelt. Bei Breyer wird auf betrieblicher Ebene versucht, beides unter einen Hut zu bringen: Einerseits sind Mitarbeiter-Teams in einer Größe von vier bis fünf Personen regelmäßig in aller Welt zwecks Installation der Anlagen oder Projektentwicklung unterwegs, andererseits fühlt man sich dem sozialen Fundament des Unternehmens samt dessen Einbindung in Stadt und Region verpflichtet. "Man braucht Heimat", sagen die beiden Geschäftsführer übereinstimmend, "sie ist wichtig für den Auftritt im Ausland."

Seinen Niederschlag findet dies in der Personalpolitik: Das Unternehmen beschäftigt bei einer Gesamtzahl von 240 Mitarbeitern 40 Auszubildende, für deren Einstellung längst nicht nur die Schulabschlussnoten entscheidend seien. Man schaue genau auf das Engagement der Bewerber, die prinzipiell ab dem Realschulabschluss für die drei- bis vierjährige Ausbildung im Unternehmen in Frage kommen. Die sozialen Kompetenzen sind für die Geschäftsführung wichtig, weil man allein wegen der globalen Verbindungen auf einen kooperativen Führungsstil und eigenverantwortliches Agieren der Mitarbeiter angewiesen ist.

Gute Erfahrungen mit dieser Grundausrichtung macht man bei der Breyer GmbH nicht nur in der momentanen Zeit des Erfolgs. Vor fünf Jahren erlebte das Singener Unternehmen die Kehrseite der Exportabhängigkeit. 2012 brach weltweit die Nachfrage nach Bildschirmflächen just in dem Segment dramatisch ein, für den Breyer die Anlagen herstellte – und urplötzlich war es auch mit dem Bedarf an Solarplatten vorbei, der ein wichtiges Standbein war.

Die Folge waren eine Umsatzhalbierung, die Belegschaft musste um rund 70 Mitarbeiter reduziert werden. "In Eigenregie hat die Geschäftsführung im Frühjahr 2013 zusammen mit dem Beirat des Unternehmens ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm gestartet", heißt es dazu in einer Pressemitteilung, die mit einer Verneigung vor der Mannschaft endet: "Das alles Entscheidende für das Gelingen der Neuausrichtung war der Zusammenhalt der Belegschaft. Nur durch die große Loyalität und dem Engagement jedes Einzelnen konnte dieser Kraftakt umgesetzt werden."

Gleichzeitig war dem Management die Talfahrt eine Lehre, heute wird auf mehrere Standbeine gesetzt. Breyer will beispielsweise am absehbaren Trend zur E-Mobilität in der europäischen Automobilindustrie partizipieren und hat zu diesem Zweck eine Maschine für die Erfordernisse von Batterien entwickelt. Auch damit wird das Singener Unternehmen zum deutschen Handelsbilanzüberschuss beitragen. Aber der Markt braucht's und Breyer liefert. Die Balance des globalen Wirtschaftsgefüges dagegen ist Aufgabe der Politik.

Über die Serie

Am 24. September findet die Bundestagswahl statt. Die Lokalredaktion Singen/Hegau nimmt sie zum Anlass, um in einer losen Folge auf Themen einzugehen, bei denen die Zusammenhänge zwischen der Bundespolitik und der lokalen Lebenswirklichkeit aufgezeigt werden. Heute geht es um die Rolle Deutschlands und seine permanente Spitzenposition im Export. (tol)