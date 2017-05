Volkertshausen Hallenbau in Volkertshausen kann jetzt starten

Hallenbau in Volkertshausen kann jetzt starten

Die ersten Gewerke wurden vergeben, der Neubau der Wiesengrundhalle kann nun in Angriff genommen werden.

Auch eine leichte Kostenerhöhung macht Bürgermeister Alfred Mutter nicht nervös. Die Zuschüsse wurden beantragt und bewilligt, berichtete er in der Gemeinderatssitzung. Zwar müsse der Termin mit den beauftragten Firmen noch abgesprochen werden, aber ab dem 22. Mai könne der Spatenstich erfolgen.

1,5 Millionen Euro wurden von den Gemeinderäten nach den erfolgten Ausschreibungen auf Grundlage der geprüften Angebote freigegeben. Die Rohbauarbeiten wird das Hoch- und Tiefbauunternehmen Firma Leonhard Störk aus Emmingen-Liptingen übernehmen. Sie bekamen für rund 824 000 Euro den Zuschlag. Mit fast 380 000 Euro sind die Elektroinstallationen teurer als geschätzt, aber Joachim Binder erklärte in seiner Funktion als Planer und Bauleiter, dass viele Vorbereitungen für die Beschallung, die Bühnenbeleuchtung und die Photovoltaik-Anlage in diesen Kosten berücksichtigt wurden. Ausführen wird die Arbeiten die Firma Elektro Bürk aus Geisingen. Elmar Sättele aus Steißlingen bekam für die Sanitärinstallation den Zuschlag für rund 108 000 Euro.

Aus Unterbaldingen kommen die Leistungen für das Gewerk Heizung. Die Firma Egon Hartung Heizungsbau bekam den Zuschlag für rund 163 000 Euro. Als Spezialist für Klima und Lüftung wird die Firma Baumeister aus Rottweil den Auftrag für die Lüftungsanlage in Höhe von 227 000 Euro erhalten. Das letzte vergebene Werk, den Blitzschutz, erhält die Blitzableiterbau Süd GmbH aus Gottmadingen.

Die Kostensteigerung im Bereich von fünf Prozent ergeben sich aus den gegenwertigen Marktpreisen, so der Bürgermeister, liege doch die Kostenschätzung schon zwei Jahre zurück. Vorausschauend habe man im Haushalt eine Deckungsreserve von 180 000 Euro reserviert. Sichtlich zufrieden waren Bürgermeister und Gemeinderat, das der Neubau nun endlich Gestalt annehme. Alfred Mutter betonte nochmals, dass die Alte Wiesengrundhalle so lange in Betrieb bleibt, bis die neue Halle fertiggestellt ist.