vor 1 Stunde SK Singen Haftbefehl: Polizei und Schweizer Grenzwachtkorps nehmen gesuchten Mann fest

Beamte der Bundespolizei und des Schweizer Grenzwachtkorps haben am Montagabend, gegen 21 Uhr, in der Singener Bahnhofstraße einen per Haftbefehl gesuchten 39-jährigen Mann festgenommen. Die Hintergründe: