Singen Haft für junge Taxiräuber

Die drei angeklagten Jugendlichen im Tatalter von 16 bis 19 Jahren hatten den Fahrer im letzten Herbst in Singen überfallen. Das Jugendschöffengericht verurteilte sie jetzt zu Gefängnisstrafen zwischen zwei und drei Jahren. Nur der jüngste Täter kann unter Umständen auf eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung hoffen.

Es muss ein bestürzender Anblick für die Eltern einiger der vier jugendlichen Straftäter gewesen sein, als ihre Söhne am Mittwoch wie Schwerverbrecher aus dem Gefängnis – mit Fußfesseln versehen – in das Amtsgericht Konstanz geführt wurden. Dort mussten sie sich unter anderem wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf einen Taxifahrer stellen, den sie zu unterschiedlichen Tatanteilen im Oktober vorigen Jahres in Singen begangen haben. Die damals zwischen 16 und 19 Jahre alten Täter aus dem Hegau und aus dem Raum Markdorf und dem Raum Ravensburg wollten nach einem Besuch des Kirchweihfests in Hilzingen nach Singen fahren. An einer Bushaltestellte beschlossen sie gegen fünf Uhr morgens, ein Taxi zu rufen und den Fahrer in Singen auszurauben. Ein 17-Jähriger stellte seinen Elektroschocker zur Verfügung, fuhr aber selbst nicht mit. Seine Freundin hatte ihn davon abgehalten. Später verlangte er allerdings seinen Anteil aus der Beute.

In Singen wollten die anderen drei dann in der Nähe der Herz-Jesu-Kirche abgesetzt werden. Als es ans Bezahlen ging, hielt ein auf dem Rücksitz sitzender, zur Tatzeit 17-Jähriger dem Fahrer den Elektroschocker an den Hinterkopf, während die Mittäter dem Fahrer die Geldtasche mit 700 Euro Inhalt entrissen.

Erst Wochen später konnten sie als Tatverdächtige ermittelt werden. Inzwischen haben sie dreieinhalb Monat Untersuchungshaft hinter sich. Für den als gemeinschaftlichen, schweren Raub gewerteten Überfall bestrafte das Jugendschöffengericht die Täter jetzt mit Jugendstrafen zwischen zwei und drei Jahren. Nur der Jüngste, der zu zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt wurde, kam nach der Urteilsverkündung wieder auf freien Fuß. Dem gerade erst 17 Jahre alt gewordenen Täter gewährte das Jugendschöffengericht bis zur Entscheidung über eine Aussetzung dieser Strafe zur Bewährung eine Frist von einem halben Jahr. In dieser Zeit soll er seine Schulausbildung fortsetzen und in seiner Freizeit 500 Euro Schmerzensgeld an den Taxifahrer erarbeiten. Außerdem muss er seine erfolgreiche Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs nachweisen.

Die anderen Angeklagten bleiben in Haft. In ihre Strafen flossen auch Verurteilungen wegen zahlreicher Diebstähle und Sachbeschädigungen ein, die sie bis zu ihrer Festnahme in Friedrichshafen und Ravensburg begangen haben. Dort brachen sie nachts mehr als ein Dutzend Autos auf und stahlen daraus verschiedene Gegenstände oder Geld. Dabei richteten sie hohen Sachschaden an. Mit dabei waren bei den Autodiebstählen laut Staatsanwaltschaft auch andere Jugendliche und Kinder, die Schmiere standen.

Schnelle Ermittlungen

Vier Wochen nach dem Angriff auf einen Taxifahrer am 16. Oktober hatten Ermittler der Polizei zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren und einen 19-Jährigen als Tatverdächtige ausfindig gemacht. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgegeben, wie der SÜDKURIER am 15. November berichtete. Die beiden Jugendlichen konnten sofort festgenommen werden. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl. Der 19-Jährige war zunächst auf der Flucht, konnte später aber auch gefasst werden. (sk)