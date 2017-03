Händler mit Plänen: IG Singen Süd plant Leistungsschau und befördert schnelles Internet

Die Thüga will die Südstadt mit Breitband versorgen, das Konzept stellte der Energieversorger auf der Mitgliederversammlung der IG Singen Süd vor. Bei der Straßensanierung plant die Stadtverwaltung viele Investitionen

Singen – Es passt zur Umtriebigkeit von Händlern: Die IG Singen Süd von Singen Aktiv hat viel vor im Jahr 2017. An erster Stelle steht im Mai die Leistungsschau im Industriegebiet an, deren Vorbereitungen bereits begonnen haben. Bisher haben sich 62 Firmen angemeldet, die an dem Ereignis teilnehmen werden und am Sonntag, 7. Mai, ihre Betriebe und verschiedene Aktionen präsentieren werden. Es gab aber noch mehr Neuigkeiten, die der Vorsitzende Dirk Oehle bei der Mitgliederversammlung vorstellte. Peter Ehret von der Thüga stellte das Konzept des Energieversorgers für die Ausstattung der Singener Südstadt mit einem Glasfasernetz vor. Uwe Kopf, Leiter der Abteilung Straßenbau wiederum berichtete, welche Straßensanierungen in den kommenden Monaten anstehen.

Schnelles Internet: Bessere Bedingungen im Datenverkehr sind ein lang gehegter Wunsch der Gewerbetreibenden in Singens Süden. Schon seit längerem reichen die Geschwindigkeiten, die das Kupferkabel der Telekom für den Datentransport anbietet für gewerbliche Zwecke nicht mehr aus. Die Thüga will nun selbst Abhilfe schaffen und eine Glasfaserverbindung erstellen, die bis zur Haustür des einzelnen Kunden reicht. "Wir haben vor, insgesamt 19 Kilometer Glasfaser in Singen-Süd zu verlegen, einige Kilometer Leerrohre sind aber bereits vorhanden", erklärte Peter Lehmann von der Thüga. Als nächstes stehe die Verlegung der Leerrohre in der Josef-Schüttler-Straße an. Die Thüga sei aber gerne bereit auf Kundenwünsche einzugehen und wünsche sich deshalb, dass möglichst viele Betriebe einen Fragebogen auf der Thüga-Website ausfüllen. Dirk Oehle, Vorsitzender der IG Süd, rief die Mitglieder dazu auf, Verträge für das schnelle Internet mit der Thüga zu unterschreiben. Nur wenn es viele Interessenten gebe, sei es möglich das Netz kostendeckend zu schaffen und zu betreiben. Er selbst unterschrieb seinen eigenen Vertrag publikumswirksam beim Thüga-Chef Markus Spitz.

Ein weiteres wichtiges Thema für die Gewerbetreibenden ist die analoge Infrastruktur: Straßen. Über die Pläne der Stadt in Bezug auf anstehende Sanierungen in Singen Süd informierte Uwe Kopf, Leiter der Abteilung Straßenbau. Viele Straßen im Industriegebiet seien 30 bis 40 Jahre alt und hätten gute Dienste geleistet. Für die nächsten Jahre bestehe die Herausforderung deshalb darin, sie zu erhalten. Zum einen sei man im Moment dabei, das Radwegeprogramm in der Rielasinger Straße zu realisieren. In mehreren Straßen werden zudem die Bushaltestellen umgebaut. Ein größeres Projekt wird die Sanierung der Julius-Bührer-Straße sein. Weitere umfassende Projekte seien zudem die Sanierung der Güterstraße und des Kreisverkehrs an der Steißlinger Straße. "Die Güterstraße hat fast keinen Unterbau", berichtete Kopf, "über den diesjährigen Winter sind sehr viele Schlaglöcher entstanden". Der Plan sei nun, diese zunächst zu reparieren und eine umfassende Sanierung später anzugehen. Der Kreisverkehr an der Steißlinger Straße soll ebenfalls bald umgebaut werden, erste Planungen liegen vor; die Kosten dafür schätzt die Verwaltung auf etwa 1,1 Millionen Euro. Einzelhandelskonzept: Mehrfach verwies der Vorsitzende der IG Singen Süd, Dirk Oehle, auf die Notwendigkeit eines Einzelhandelskonzepts, das der Weiterentwicklung des Handels in der Stadt diene. "Im Süden müssen wir bezüglich der Struktur des Einzelhandels etwas tun", sagte Oehle, "daran möchten wir gerne mitarbeiten." In seinem Grußwort bat Oberbürgermeister Bernd Häusler um Verständnis, dass sich das Konzept noch etwas verzögern werde. Der zuständige Mitarbeiter in der Verwaltung sei derzeit mit den Planungen zum ECE-Center beschäftigt, und werde sich erst in ein bis zwei Monaten mit dem Konzept beschäftigen können. Eine weitere Sorge der Verwaltung sei, dass sie nur noch zwei Gewerbeflächen vorhalte. "Für diese gibt es bereits Interessenten", so der OB. Es sei wichtig, weitere Flächen zu erwerben.

Mehrfach verwies der Vorsitzende der IG Singen Süd, Dirk Oehle, auf die Notwendigkeit eines Einzelhandelskonzepts, das der Weiterentwicklung des Handels in der Stadt diene. "Im Süden müssen wir bezüglich der Struktur des Einzelhandels etwas tun", sagte Oehle, "daran möchten wir gerne mitarbeiten." In seinem Grußwort bat Oberbürgermeister Bernd Häusler um Verständnis, dass sich das Konzept noch etwas verzögern werde. Der zuständige Mitarbeiter in der Verwaltung sei derzeit mit den Planungen zum ECE-Center beschäftigt, und werde sich erst in ein bis zwei Monaten mit dem Konzept beschäftigen können. Eine weitere Sorge der Verwaltung sei, dass sie nur noch zwei Gewerbeflächen vorhalte. "Für diese gibt es bereits Interessenten", so der OB. Es sei wichtig, weitere Flächen zu erwerben. Leistungsschau: Die Planungen für die Leistungsschau 2017 haben bereits begonnen. Sie soll von Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 7. Mai, stattfinden. Laut den Organisatoren Christine Dieckmann und Roland Cron haben sich bereits 62 Betriebe angemeldet. Als Werbe-Aktion werde es ein Gewinnspiel geben, bei dem Bürger aufgefordert werden, ihr Auto mit einem Aufkleber zu versehen und aus diesem Motiv ein Selfie zu machen.

