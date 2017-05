Singen/Hegau Hackerangriff beschäftigt die Hegauer

Betroffen ist vor allem die Bahn. Schadsoftware schränkte den Betrieb ein. Ansonsten ging der Angriff wohl ins Leere. Keine Computerviren bei Polizei und Rettungsdienst. Auch Singens Krankenhaus meldet keine Datenausfälle.

Es gab vermutlich wenige Computerarbeitsplätze im Hegau, die am Montagmorgen nicht mit einer dringenden Warnung versehen waren, die so oder ähnlich formuliert waren: „Bitte öffnen Sie keine Mailanhänge, die nicht eindeutig zu identifizieren sind.“ Auch die SÜDKURIER-Computer waren am Morgen mit Warnungen vor Computerviren und Trojanern versehen. Der globale Cyber-Angriff auf die Computer-Systeme, der am Wochenende zum Beispiel Krankenhäuser in England lahmgelegt oder den Betrieb der Deutsche Bahn durcheinander gebracht hat, hat die Welt in Unruhe versetzt. Das hatte zur Folge, dass auch viele Menschen im Hegau am Montagmorgen mit bangen Gefühlen an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind. Doch die meisten konnten schnell aufatmen.

Völlig störungsfrei hätten die Dienste in den Revieren absolviert werden können, berichtet Bernd Schmidt. Der Polizeisprecher weiß, dass die Behördencomputer "professionell nach dem höchstmöglichen Standard abgesichert sind." Mehr will er dazu gar nicht sagen, um keine Angriffspunkte zu bieten. Auch die Beschäftigten im Singener Rathaus fanden am Morgen als erstes die Warnung ihres IT-Spezialisten Bernd Eisenhard, ja keine unbekannten Anhänge an E-Mails zu öffnen.

Andreas Tressler ist der Abteilungsleiter der Informationstechnologie (IT) im Gesundheitsverbund und damit auch zuständig für Datensysteme im Singener Krankenhaus. Gerade zurückgekehrt vom Berliner Kongress "IT for Health Care" (Datentechnologie im Gesundheitswesen) sagt er: "Es gibt keinen allumfassenden Schutz für die Computersysteme". Mit internen Sicherungssystemen (Back Ups) könne man aber den totalen Datenverlust im Falle eines Angriffs verhindern. Genau da lag laut Medienberichten aber das Problem der britischen Krankenhäuser, die durch den Hacker-Angriff überhaupt keinen Zugriff mehr auf wichtige Patientendaten hatten. Im Hegau-Klinikum herrschen verschärfte Sicherheitsbedingungen. Am Wochenende gab es keine Ausfälle. Und stolz ergänzt Andreas Tressler: "Wir waren bisher keinen Tag offline."

Für Bernd Steiger, IT-Chef des regionalen Energieversorgers Thüga-Energienetze, zeigt die Attacke einmal mehr, wie wichtig regelmäßige Systemarbeiten sind. "Jeden Monat werden unsere Sicherungssysteme aktualisiert", erklärt der IT-Experte. Darüber hinaus seien Netztechnik und Bürokommunikation im Unternehmen strikt getrennt und die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eng. "Schon am Freitag gab es erste Warnmeldungen", so Steiger. Um die Stromversorgung sicherzustellen werde beständig in die internen Kontrollen ebenso investiert, wie in Mitarbeiterschulungen, um für die Gefahr zu sensibilisieren. Die wird auch beim Singener Vermögensverwalter TBF Asset-Management im Hegau-Tower ernst genommen. Firmengründer Peter Dreide unterstützt hier institutionelle Anleger wie Banken oder Versicherungen bei ihren Börsengeschäften. Ständig werden Aktienwerte in Millionen-Höhe verschoben. Wichtig sind deshalb funktionierende Datenleitungen. "Wir schützen uns durch spezielle Software-Module", erklärt TBF-Geschaftsführer Dirk Zabel. Erleichtert berichtet er, dass das Unternehmen von den aktuellen Angriffen im Internet verschont blieb.

"Der Zugbetrieb blieb ohne Einschränkungen, die elektronischen Fahrplaninformationen sind aber teilweise ausgefallen", schildert Bahn-Sprecher Roland Kortze. "Seltsamerweise betrafen die Ausfälle bundesweit in verschiedensten Regionen sowohl große Bahnhöfe als auch kleine Haltestellen, manche Landstriche blieben verschont", so Kortze. Auch im Landkreis Konstanz, wie gestern noch auf dem Singener Bahnhof, müssen sich Fahrgäste über den Fahrplan und Lautsprecher informieren, weil die elektronischen Tafeln nicht funktionieren. Bahnfahrer berichten auch über defekte Fahrkarten-Automaten in der Region. "Wir versuchen, die Probleme schnell zu lösen", so Kortze.

Auch Trinkwasserversorgungen werden teils digital gesteuert. "In Gottmadingen haben wir umgestellt auf Funk. Das ist sicherer, aber auch weniger störanfälliger als die rein digitale Steuerung, mit der wir zuvor teils Problem hatten", berichtet Thilo Bamberg vom Gottmadinger Tiefbauamt. Noch autarker ist die Singener Wasserversorgung. "Wir haben eine eigene Kabelvernetzung von Pumpstationen, Hochbehältern und Pumpwerken", berichtet Wassermeister Artur Gerdt. "Es ist schwer, das Informationssystem von außen zu beschädigen. Das Restrisiko eines Angriffs gibt es aber immer", betont Gerdt.

Sichere Feuerwehr

Bei der Feuerwehr Singen war alles im grünen Bereich. "Wir hängen nicht mit anderen Rechnern zusammen", sagt der Vize-Kommandant Stefan Schüttler. "Unsere Computer werden von einer externen IT-Firma betreut. Die hat sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die nötig sind." Und die Notrufe würden ohnehin zentral über die Rettungsleitstelle in Radolfzell gesteuert. Ganz sicher war sich Schüttler allerdings nach dem ruhigen Feuerwehrwochenende auch nicht, ob sich nicht doch ein Trojaner auf einem der Computer eingeschlichen haben könnte.