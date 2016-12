Singen Gymnasiasten zeigen Spielfreude

Beim Weihnachtskonzert des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums überzeugen chöre und Instrumentalisten. Und der Mittel-Oberstufenchor zeigt einmal mehr seine ambitionierte Arbeit.

Wenn sich Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums (FWG) musikalisch auf die Reise ins Jahr Null begeben, sind in der Herz-Jesu-Kirche für Spätankömmlinge nur noch Stehplätze zu haben. Eine erwartungsvolle Geräuschkulisse erfüllte das dicht besetzte Kirchenschiff. Sie verstummte, als die Choralschola der Musiklehrer mit einem gregorianischen Gesang stimmungsvoll das Weihnachtskonzert „Auf dem Weg nach Bethlehem“ eröffnete.

Mit englischen Chorälen und Weihnachtsliedern aus aller Welt bis hin zur zweiten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach boten Chöre und Instrumentalisten ein beeindruckendes Konzert. Allein die Präsenz der gut 250 Mitwirkenden bot ein anrührendes Bild.

Im Mittelpunkt standen die rund 180 Sextaner, die in den vergangenen Monaten ein buntes Programm internationaler Weihnachtslieder eingeübt und sogar auswendig gelernt hatten. Dicht drängten sich die Fünftklässler im Altarraum, ein wenig Aufregung war ihnen anzumerken. Mit Anstimmen der Lieder schienen sie das Publikum zu vergessen und sangen fröhlich drauflos.

Ihren ersten Auftritt vor einem großen Publikum meisterten sie mit Bravour – in der Begleitung eines Instrumentalensembles der Musiklehrer erklangen herzerfrischend und mit Hingabe vorgetragen ganz unterschiedliche Advents- und Weihnachtslieder aus europäischen Ländern und Mexiko. Mit dem fröhlich, schwungvollen Weihnachtslied „Ding dong merrily on high“ (übersetzt Gloria Hosianna in exelsis) aus Großbritannien erstürmte der Chor der Klassen fünf geradezu die Herzen der Zuhörer.

Unter dem Titel „Weihnacht der Hirten“ bewies der Mittel-Oberstufenchor (Solistin Jasmin Münzer, Sopran) in Begleitung des Concerto Wöhler mit einer Bearbeitung der zweiten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Bach seine hohe stimmliche Qualität. In diesem zweiten Teil des Oratoriums verkündet der Engel den Hirten die Geburt Christi, Bach beschreibt mit eingängig schwingender Hirtenmusik und in Sprechgesängen und Chorälen den Weg der Hirten hin zur Krippe.

Mit ihren abwechslungsreichen Vorträgen hatten die Sänger und Instrumentalisten klangvoll die Herz-Jesu-Kirche erfüllt, ebenso klangvoll dankten die Zuhörer. Das gemeinsam gesungene Lied „O du fröhliche“ war gerade verklungen, als der erste Schlussapplaus einsetzte. Der steigerte sich zu stehenden Ovationen und einem Jubelrausch, als sich die Musiklehrer Monika Blaser-Eppler, Michaela Cummerow, Lea Schluck, Hartmut Kasper, Walter Müller-Fahlbusch und Florian Götzeler als Leiter des Konzertes verbeugten.



Ambitioniertes Ensemble

Der Mittel-Oberstufenchor des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums bewies beim diesjährigen Weihnachtskonzert in der Herz-Jesu-Kirche sein hohes stimmliches Niveau. Im Januar wird der Chor in der Porsche-Arena in Stuttgart zusammen mit 2300 Sängerinnen und Sängern, darunter Profi-Sänger und professionelle Orchester, bei der Aufführung des Pop-Oratoriums "Luther" mitwirken, das zum Reformationsjubiläum geschrieben wurde. (ros)