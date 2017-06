Singen Gymnasiasten spielen Fantasy-Abenteuer

Die Theater-AG des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums spielt ein eigens konzipiertes Fantasy-Abenteuer, bei dem es um Zusammenhalt, Kraft und Liebe geht.

Singen – Die in vielen Lebenslagen notwendige Entscheidung für die gute oder böse Seite stand bei der Aufführung des Stücks Der goldene Schlüssel von Dominik Meurer ebenso im Mittelpunkt wie die Bedeutung innerer Werte. Es ging um Zusammenhalt und die Kraft der Liebe wie auch um die zentrale Botschaft, dass jeder es für sich selbst in der Hand habe, ob er sich für das Gute oder Böse entscheide. Die Theater-AG Theatäter des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums führte das eigens für sie konzipierte, fast einstündige Fantasy-Abenteuer an zwei Abenden im Singener Kulturzentrum Gems auf und erntete viel Jubel und Beifall.

Unter Regie von Schauspielerin Maria Vrijdaghs und Co-Regie von Lehrerin Nicola Fritzsch waren die 25 Schüler der Klassenstufe fünf bis sieben mit viel Spielfreude im Einsatz. Je nach Rolle hatten die Darsteller verschieden große Textpassagen zu bewältigen und zeigten sich meist sehr textsicher. Die Gruppe bot in teils aufwendig gestalteten Kostümen ein farbenfrohes Bild. Obwohl sich auf der Bühne viele Figuren aus der Märchen- und Fantasy-Welt wie Rotkäppchen, Fee Tinker Bell, Kapitän Hook und der Joker tummelten, hatte die Handlung Bezug zur Realität und ging auf Themen wie Gruppenzwang, Machogehabe und Zickenterror ein.

Das Stück handelt von Schülern, die einen Freizeitpark besuchen und auf die eine Herausforderung wartet: Sie sollen die aus den Fugen geratene Welt ins Gleichgewicht bringen. Ein Spiel um Leben und Tod. Im Kampf um die Macht zwischen Elfen und Dämonen werden die Schüler zu Spielfiguren. Bei der Entscheidung zwischen Gut oder Böse stellen sie fest, dass manchmal der Schein trügt und sich das vermeintlich Gute oder Böse als Gegenteil entpuppt.

Am Ende ist die Freude groß. Die Elfen haben gesiegt, die Außenseiterin wird zur Heldin, die Welt ist wieder im Gleichgewicht. Die Lehrerin verwandelt sich in Mutter Natur, die sie in Wahrheit ist und die Klassen-Zicke muss über ihren Schatten springen. "Hör auf dein Herz!", ist der Rat, den die Schüler dem begeisterten Publikum mit auf den Heimweg geben.