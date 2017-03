Singen Gymnasiasten sind im Schulmeister-Finale

Mit Kondition und Köpfchen wollen die Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums den Sieg bei der AOK-Schulmeisterschaft erringen.

Die erste Etappe ist geschafft. Die Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums setzten sich beim diesjährigen bundesweiten Wettbewerb "Schulmeister" der AOK und des deutschen Handballbunds in einem Quiz mit 500 Fragen gegen alle anderen Teilnehmer aus Baden-Württemberg durch und sicherten sich den Landesmeister-Titel inklusive Pokal.

Am vergangenen Mittwoch sammelten sie auf einem Parcours in der eigenen Sporthalle an acht verschiedenen Stationen Punkte für die Gesamtwertung. Denn jetzt kommt es darauf an, sich von den jeweils besten Mannschaften der anderen Bundesländer abzusetzen, um den Hauptpreis zu gewinnen: Ein exklusives Schulhof-Festival mit Liveauftritten der Musiker Motrip, Namika und Kayef auf dem eigenen Schulhof. „Jetzt, da wir schon so nah am Ziel sind, wollen wir unbedingt auch gewinnen“, erklärt Kevin Kling, Schüler der Kursstufe zwei. Dafür müssen die Gymnasiasten bei der Gesamtwertung besser abschneiden als die 15 besten Klassen der Länder und der Wildcard-Gewinner.

Die Aufgaben verlangen den Teilnehmern Klugheit, Geschick, Sportlichkeit und Teamgeist ab. So konnte die Wurfübung nur mit dem erfolgreichen Aufdecken eines Memory-Paares beendet werden, der Eishockey-Parcours nur mit Beantwortung einer Rechenaufgabe. Die ehrenamtliche Koordinatorin der Sportveranstaltung, Sabrina Apel, betonte, wie stark dieses gemeinsame Ziel die Schulgemeinschaft stärke. Die zahlreichen jubelnden Mitschüler auf der Zuschauertribüne schienen das zu bestätigten. Einen Vorgeschmack auf den Hauptgewinn erhielten die Gymnasiasten bei den Auftritten des Rappers Sorgenkind in den Pausen.

Dass die Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums nicht nur sportlich sind, sondern auch Köpfchen haben, das haben sie bereits bewiesen. Ob sie aber die Konzerte und damit den Gesamtsieg abstauben, bleibt bis zum Tourende des AOK-Schulmeister-Mobils, das von März bis April alle Landesmeister-Schulen besucht, spannend.