Singen Grundschüler besichtigen die Singener Wasserversorgung

Trip zum Trinkwasser: Dritt- und Viertklässler haben sich einmal angesehen, wo das Trinkwasser für Singen herkommt und wie es gespeichert wird.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

So ein großes Wasserbecken hatten die Dritt- und Viertklässler sicherlich noch nie gesehen. Große Augen machten die Schüler der Grundschule Beuren daher beim Besuch des Hochbehälters auf dem Buchberg. Christian Berger, Leiter des Bereichs Wasserversorgung bei den Stadtwerken, zeigte den Schülern nicht nur den Hochbehälter, sondern erklärte auch wichtige Dinge zum Thema Trinkwasser.

Die Wasserversorgung der Stadt Singen interessierte die Gruppe von Schülern der Grundschule Beuren im Rahmen eines Projektunterrichts zum Schwerpunktthema „Wasser“. Petra Nagel-Kümmerle, Klassenlehrerin der dritten Klasse, hatte die Besichtigung mit den Dritt- und Viertklässlern organisiert. Zunächst trafen sich die Schüler am Pumpwerk Beuren, das im Jahr 1957 gebaut wurde. In dem etwas außerhalb des Ortsteils liegenden Häuschen zeigte Christian Berger den jungen Besuchern zunächst einmal eine Karte, auf der die ganzen Wasserleitungen und Pumpwerke verzeichnet sind. Er ist seit fünf Jahren Chef der Abteilung Wasserversorgung und wird von zwei Wassermeistern, sechs Monteuren und einem Bauzeichner unterstützt.

Mit „Taxi-Unterstützung“ durch Eltern ging es dann zum Hochbehälter am Buchberg, der zwischen Friedingen und Singen im Wald liegt. Dort konnten die Schüler auch in eine der zwei großen Wasserkammern. „In den zwei Kammern ist Platz für jeweils 5000 Kubikmeter Wasser“, sagte Berger. Die Kammern haben eine Grundfläche von je 60 mal 30 Metern. An jenem Vormittag lag der Pegelstand gegen 11 Uhr bei knapp 2,50 Metern. Das Wasser habe eine Temperatur von rund zehn Grad, erfuhren die Kinder.

In der Nacht sorgen die Pumpen in den Hochbehältern der Stadt dafür, dass diese mit Grundwasser gefüllt werden, damit dieses tags drauf verbraucht werden kann. „Das Trinkwasser für die Singener Bevölkerung kommt nicht aus dem Bodensee, sondern aus dem Grundwasser in 20 bis 50 Metern Tiefe“, erklärte Christian Berger den Schülern. Neben den Hochbehältern gibt es zwei Quellen: Eine liegt bei der Homburg, die andere ist die Bitzenquelle bei Ehingen, die Schlatt unter Krähen mit Wasser versorgt.

Die Geschichte der Singener Wasserversorgung beginnt bereits im Jahre 1901 mit dem Erwerb der Bitzenquelle. Im Jahre 1903 wurden die Wasserleitungen von der Bitzenquelle nach Singen sowie der Hochbehälter Schanz eingeweiht. Singen ist bei der Wasserversorgung autark und hat sogar eine Notfallversorgung für umliegende Gemeinden wie Engen, Volkertshausen, Steißlingen oder Rielasingen-Worblingen, so Christian Berger.

Die Beurener werden übrigens aus dem 300 Kubikmeter umfassenden Behälter bei den Maiershöfen auf der Gemarkung Steißlingen versorgt. Beuren verbrauche täglich 110 Kubikmeter Trinkwasser, der Rest ist Reserve, beispielsweise für die Feuerwehr. Singen braucht täglich etwa 8000 Kubikmeter. Damit das Wasser auch gesund in die Haushalte gelangt, werden jeden Monat Wasserproben entnommen.



Zahlen und Fakten

Für die Singener Trinkwasserversorgung wurden im Jahr 2015 rund 2,7 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert. Die Versorgung in Stichworten:

Rohrnetzlänge: 220 Kilometer

Hausanschlüsse: 8305

Hydranten: 1142

Wasserverbrauch pro Einwohner und Tag: 115 Liter

Wasserpreis: 1,43 Euro pro Kubikmeter

Wasserspeicheranlagen (Hochbehälter) gibt es am Hohentwiel (zwei), am Buchberg, in Beuren (Maiershöfe), in Friedingen und am Galgenberg

Exkursionen: Ausflüge mit Führung sind möglich zur Singener Trinkwasserversorgung, zur Bodensee-Wasserversorgung Sipplingen, zu den Quellerlebniswegen Stockach und zur Kläranlage Bibertal-Hegau. Anmeldung bei den Stadtwerken, Telefon (0 77 31) 8 54 01.

Informationen im Internet: www.stadtwerke-singen.de