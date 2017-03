Singen Grüne bringen Finanzministerin Edith Sitzmann in die Singener Stadthalle

Grünen-Bundestagskandidat Martin Schmeding moderiert Veranstaltung am 22. März

In der Veranstaltungsreihe „Auf dem richtigen Weg...“ erwarten die Grünen Finanzministerin Edith Sitzmann am Mittwoch, 22. März, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Singen. Sie will erläutern, wie die Finanzpolitik von heute den Gestaltungsspielraum von morgen bestimmt. Bundestagskandidat Martin Schmeding führt durch die Veranstaltung. Finanzministerin Sitzmann und die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger stehen zur Diskussion bereit.