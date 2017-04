Singen/Steißlingen/Randegg Großflächige Solarparks geplant

In Randegg und Steißlingen soll saubere Energie gewonnen werden

Die kontroverse Diskussionen um Windkraft-Anlagen halten an, wie über ein geplantes Projekt am Steißlinger Kirnberg. Derweil geht der Windpark Verenafohren in Wiechs am Randen in die Fertigstellung. Nun sollen auch zwei geplante Solarparks zur Energiewende im Hegau beitragen. In Steißlingen will der Eigentümer von freien Flächen den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf einer riesigen Fläche von etwa 15 Fußballfeldern vorantreiben. Der Steißlinger Gemeinderat gab jüngst dazu grünes Licht, um die baurechrechtlichen Schritte einleiten zu können. Für den Betrieb hat auch das Energieversorgungsunternehmen EnBW Interesse angemeldet. Es will den Strom, der über den Solarpark gewonnen werden kann, mit neuer Technologie auch ins Netz einspeisen.

Die Nutzung nachhaltiger, regenerativer Energien geht auch im Gottmadinger Ortseil Randegg einen Schritt weiter. Ein Solarpark soll für die Erhitzung des Wassers im Bioenergiedorf Randegg sorgen, die bisher über eine Pelletsheizanlage erfolgt ist. Dieter Fleischmann, Seniorchef der Randegger Ottilienquelle, stellt dem Singener Unternehmen Solarcomplex ein gut einen Hektar großes Grundstück zur Verfügung, wo in den nächsten Monaten der Solarpark entsteht. Am Anfang stand der Pelletskessel der Randegger Ottilienquelle. Das war vor rund elf Jahren. Die Familie Fleischmann stellte die Heizung für ihre Flaschenwaschanlage auf eine Pelletsheizung um. Doch weil die Flaschenwaschanlage mehr im Sommer gebraucht wurde, kam man bei Solarcomplex auf die Idee, die freien Kapazitäten der Wärme im Winter für die Bürger nutzbar zu machen. Ein Nahwärmenetz versorgt nun rund 150 Gebäude in Randegg.

„Hier entwickelt sich vieles weiter“, freut sich Solarcomplex-Geschäftsführer Bene Müller. Dieter Fleischmann, Seniorchef der Randegger Ottilienquelle verpachtet Solarcomplex dafür ein Grundstück, auf dem 2000 Quadratmeter Kollektoren für die Erzeugung von Solarthermie installiert werden. „Wir planen dieses Kollektorfeld, weil auch die Biomasse in Form von Hackschnitzeln nicht unendlich verfügbar sein werden“, erklärt Müller. Mit der neuen Solarthermie Anlage werde der Biomassebedarf der Heizung im Sommer reduziert, da dann die Energie der Sonne verwendet werden kann. Das Kollektorfeld wird mit 2000 Quadratmetern doppelt so groß wie im Bioenergiedorf Büsingen. Dort läuft die Anlage seit dem Sommer 2013. "Für die Kollektoren wird es eine Ausschreibung geben", kündigt Müller an. In Büsingen sind Vakuumröhren installiert, die ausschließlich mit Wasser betrieben werden. Die Erträge seien exakt so eingetreten wie in der Simulation, so Müller. Solarcomplex werde etwa eine Millionen Euro in diese Anlage investieren. "Wir erwarten Erträge von rund einer Millionen Kilowattstunden im Jahr", so Bene Müller. Das entspricht einem Heizöläquivalent von etwa 100 000 Litern. "Das ist doch eine Ansage, wenn auf solch einem Feld jährlich 100 000 Liter Öl geerntet werden", sagt er. "Das ist mehr als aus Raps", ergänzt Dieter Fleischmann mit Blick auf das Feld, wo gerade der Raps blüht. Unter dem Kollektorfeld wird später Gras mit Wildblumen wachsen und zweimal jährlich gemäht.

Der Gottmadinger Gemeinderat hat den Bebauungsplan schon auf den Weg gebracht. Nun folgt die Offenlage. „Wir hoffen, dass der Bebauungsplan noch im Juli rechtskräftig wird“, so Müller, der mit einer Bauzeit von rund einem Monat rechnet. "Diese Anlage rundet unsere Philosophie ab. Und wir bleiben glaubwürdig", ist Clemens Fleischmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Ottilienquelle, überzeugt.

Dörfer setzen auf erneuerbare Energie

Das Bioenergiedorf: Das Singener Unternehmen Solarcomplex AG hat in Randegg, einem Ortsteil von Gottmadingen mit rund 1000 Einwohnern, im Jahr 2009 ein Nahwärmenetz mit 6,6 Kilometern Länge gebaut. 150 Haushalte sind daran angeschlossen. Die Grundlast für das Nahwärmenetz wird im Sommer nahezu vollständig durch einen thermischen Pelletskessel mit 700 Kilowatt Leistung der Randegger Ottilien-Quelle GmbH gedeckt. Im Winter und für Spitzenlasten steht ein thermischer Hackschnitzelkessel mit 2000 Kilowatt Leistung bereit. Ein Pufferspeicher mit 100 000 Liter ergänzt das System. Die überschüssige Wärme wird in das Nahwärmenetz eingespeist.

Das Singener Unternehmen Solarcomplex AG hat in Randegg, einem Ortsteil von Gottmadingen mit rund 1000 Einwohnern, im Jahr 2009 ein Nahwärmenetz mit 6,6 Kilometern Länge gebaut. 150 Haushalte sind daran angeschlossen. Die Grundlast für das Nahwärmenetz wird im Sommer nahezu vollständig durch einen thermischen Pelletskessel mit 700 Kilowatt Leistung der Randegger Ottilien-Quelle GmbH gedeckt. Im Winter und für Spitzenlasten steht ein thermischer Hackschnitzelkessel mit 2000 Kilowatt Leistung bereit. Ein Pufferspeicher mit 100 000 Liter ergänzt das System. Die überschüssige Wärme wird in das Nahwärmenetz eingespeist. Erlebnistouren: Solarcomplex bietet Touren an, um Energiewende live zu erleben. Die nächste Tour ist am Samstag, 6. Mai, Treffpunkt um 10 Uhr beim Haupteingang des Singener Rathauses, 78224 Singen, Hohgarten 3. Besichtigt werden das Bioenergiedorf Büsingen und eine thermische Solaranlage in Bohlingen, mit der Gewächshäuser beheizt werden. Infos bei Jutta Gaukler, 0163-141 03 57 oder per Mail unter gaukler@solarcomplex.de (sgr)

Informationen im Internet: