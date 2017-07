Singen Großes Kinovergnügen im Singener Gemsgarten

27 Filme werden im Singener Gemsgarten Freien gezeigt.

Die letzten Vorbereitungen für das Gems Open Air Kino sind getroffen, über die Gemswiese flimmert am Donnerstag mit "Willkommen im Hotel Mama" der erste Film über die Großleinwand unter freiem Himmel. Gesamt 28 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, neu in diesem Jahr ist ein Open Air Poetry Slam. "Diese literarischen Wettbewerbe kommen im Haus sehr gut an, der Saal ist immer voll", sagt Gaby Bauer vom Gems-Team. So sei die Idee entstanden, einen Abend auch im Open Air Programm zu integrieren.

Bei einer Auswahl von 27 Filmen kommen Filmfans vom 13. Juli bis einschließlich 13. August auf ihre Kosten. "Viele Leute freuen sich darauf, Filme die sie verpasst haben, zu sehen oder sie ein zweites Mal anzuschauen", weiß Andreas Kämpf. Unter freiem Himmel in idyllischer Atmosphäre sei das auch ein ganz anderes Erlebnis als im Saal. Dazu könne es sich jeder gemütlich machen, denkt er an Liegestühle, Kissen oder sogar Schlafsäcke, die auch mitgebracht werden können.

Wenn das Wetter mitspielt. Diese Sorge gehört für das Team auch zum jährlichen Programm. "Wenn nicht, ist das auch kein Problem, dann ziehen wir um in den Saal", betont Kämpf, dass kein Film ausfallen wird. Aus Erlebnissen der vergangenen Jahre weiß er, dass das Umziehen vom Publikum eher vergnüglich aufgenommen wird und schon zu lustigen Situationen geführt hat. Gezeigt werden Filme, die erfolgreich im Gems-Kino liefen. Ralf Zimmermann hat aber auch neue, noch nicht gezeigte Filme ausgewählt. Als Besuchermagnet schätzt Kämpf den Film "Toni Erdmann" von Maren Ade ein, der am 5. August läuft. Die Geschichte über eine Vater-Tochter Beziehung wurde vielfach ausgezeichnet und von Publikum und Kritikern hoch gelobt.

Das könnte auch für "Manchester by the sea" am 9. August zutreffen. Der Film zeigt die berührende und aufwühlende Geschichte eines Einzelgängers, der sich mit einer neuen Verantwortung und der Vergangenheit konfrontiert sieht. Beim Poetry Slam mit Hanz, selbst Slammer, besteht eine offene Liste. Wer sich beteiligen möchte, kann sich bis zum Abend davor noch melden.

Bis die Groß-Leinwand steht, die rund 600 Stühle in Reihen aufgestellt sind und die Gemswiese einladend die Zuschauer empfangen kann, steht viel Arbeit für das Team an. "Ohne die freiwilligen Helfer wäre das Open Air Kino gar nicht machbar", ist Kempf dankbar, dass sich der Förderverein jedes Jahr tatkräftig einbringt. Beim Aufbau sind 15 Helfer im Einsatz, auch die acht Leute an den Abenden sind überwiegend Ehrenamtliche. Für Bewirtung ist mit Getränken, Popkorn in verschiedenen Sorten und Snacks auch wieder gesorgt.



Volles Programm für Kino-Freunde

Das Gems Open Air Kino startet am Donnerstag, 13. Juli. In vier Wochen werden jeweils ab 21.30 Uhr 27 Filme gezeigt. Kassenöffnung um 20.30 Uhr. Eintritt 7 Euro, Kinder bis elf Jahre 3 Euro, 5er-Karten 25 Euro. Bei schlechtem Wetter Vorstellungen im Saal. Einen Poetry-Slam gibt es am 10. August, bereits ab 20.30 Uhr.

"Willkommen im Hotel Mama" am Donnerstag, 13. Juli, "Happy Burnout" Freitag, 14. Juli, "Die Schöne und das Biest" am Samstag, 15. Juli, "Bridget Jones' Baby" am Sonntag, 16. Juli, "Birnenkuchen mit Lavendel" am Dienstag, 18. Juli, "Die Überglücklichen" am Mittwoch, 19. Juli, "Ein Dorf sieht schwarz" am Donnerstag, 20. Juli, "Plötzlich Papa" am Freitag 21. Juli, "Willkommen bei den Hartmanns" Samstag, 22. Juli, "Meine Zeit mit Cézanne" am Sonntag, 23. Juli, "Zu guter Letzt" am Dienstag, 25. Juli, "Expedition Happiness" am Mittwoch, 26. Juli, "Paula" am Donnerstag, 27. Juli, "Mein Blind Date mit dem Leben" am Freitag, 28. Juli, "Frühstück bei Monsieur Henri" am Samstag, 29. Juli, "Die Hütte – ein Wochenende mit Gott" am Sonntag, 30. Juli. Das Programm im August: "El Olivio – Der Olivenbaum" am Dienstag, 1. August, "Welcome to Norway" am Mittwoch, 2. August, "La la Land" am Donnerstag, 3. August, "Lommbock" am Freitag, 4. August, "Toni Erdmann" am Samstag, 5. August, "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" am Sonntag, 6. August, "Drei von Sinnen", am Dienstag, 8. August, "Manchester by the sea" am Mittwoch, 9. August, Open Air Poetry Slam am Donnerstag, 10. August, "Lion – Der lange Weg nach Hause" am Freitag, 11. August, "Abgang mit Stil" Samstag, 12. August, "Unterwegs mit Jaqueline", Sonntag, 13. August.

unter Telefon (07731)6 75 78 oder im Internet: www.diegems.de