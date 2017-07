Singen/Rielasingen-Worblingen Großes Kino in Singen und Freiburg

Eine Kuriosität beim Open-Air-Kino in der Gems und das Geschehen vor dem Pokalhit 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund im Freiburger Schwarzwaldstadion greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Es gibt Zeitungstitel, die bleiben auch nach noch so vielen Jahren haften. "Lenin durchgebrannt" hatte eine Kollegin vor langer Zeit getitelt. Dabei geht es um ein Ereignis, das in den kommenden Wochen wieder an Aktualität gewinnt. Dann zeigt das Open-Air-Kino des Singener Kulturzentrums Gems wieder 27 Filme unter freiem Himmel. Sollte das Wetter schlecht sein, wird das Kino kurzerhand vom Gemsgarten in den großen Saal des Kulturzentrums verlegt. Für einmal musste dies aber auch bei schönem Wetter geschehen. Bei der Vorführung des Streifens "Good Bye Lenin" hatte es einen Kurzschluss gegeben. Dies mit fast einer Mehrfach-Bedeutung. Tschüss Lenin, hieß es im Gemsgarten. Und durchgebrannt ist nicht nur ein Kabel, sondern der frühere russische Diktator irgendwie auch, als er im schweizerischen Exil in einer langen Zugfahrt, über Gottmadingen und Singen, in seine Heimat gelangt ist. Ein Kinogast, der sich während des Films kurzzeitig an der Aach die Füße vertreten hat, kam sich übrigens vor wie im falschen, weil in keinem Film. Kino und Leute einfach weg – den schnellen Umzug des Kinos in den Saal hatte er glatt verpasst.

Spannung steigt

Gestern hatte der 1. FC Rielasingen-Arlen noch einmal ein geballtes Heimspiel. Beim Fritz-Guth-Turnier waren Fußballer, Funktionäre und Helfer in eigenen Gefilden gefordert. Und das sind vor allem 18 Organisatoren in hohem Maße rund um die Vorbereitung und Durchführung des DFB-Pokalspiels des 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund am 12. August im Freiburger Schwarzwaldstadion. Die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder müssen Aufgaben erledigen, die normalerweise Profis verrichten. Zudem sind hohe Kosten, wie die Stadionmiete, zu stemmen. Um eine gute Wirtschaftlichkeit zu erreichen, muss eine möglichst hohe Zuschauerzahl her. So dürfen jetzt schon viele Hegauer Fußballfans gespannt sein, wieviele Besucher ins Freiburger Stadion kommen. Es soll schon gewettet werden, wie voll die Arena wird.