Bohlingen Großer Applaus für Bibel-Musical

Mehr als 300 Besucher kamen zum Musical Bathseba in Bohlingen.

Es war eine berührende Geste zum Abschluss eines grandios aufgeführten Musicals in der Pfarrkirche in Bohlingen: Der neue Pfarrer der Kirchengemeinde Aachtal, Arthur Steidle, herzte am Altar Kantor Sven Mendel und dankte ihm und den jungen Teilnehmern für die Aufführung. „Die Kinder sind unsere Zukunft“, sagte Pfarrer Steidle erfreut und die Kirchenbesucher spendeten den Akteuren verdienten Beifall. Was das Ensemble mit den 70 Teilnehmern der Jugendkantorei, begleitet von einer Liveband, war große Klasse. Brillant setzten die jungen Akteure, von Erstklässlern bis zu Abiturienten, die schwierigen Lebensabschnitte biblischer Literatur aus dem Alten Testament mit modernen Passagen um und erzählten eine Geschichte von der Liebe, Ehebruch, Verzeihung und Gottes reicher Gnade.

Der Soldat des Heeres Urija (gespielt von Niklas Meier) heiratet die schöne Bathseba (Evelyn Sutoirs), doch auch der König David (Thomas Pfeifle) hat ein Auge auf die Schönheit geworfen und beginnt mit ihr eine Affäre. Bald schon sieht sich das untreue Paar mit einem unehelichen Kind wieder. Ein Albtraum beginnt, der König schickt Urija an die für ihn den Tod bringende Front und ehelicht darauf die Witwe Bathseba.

Der große Kinderchor im Hintergrund umrahmte die gefühlsbetonte Geschichte bis dahin mit fröhlichen Gesängen, nun mahnen die Akteure dem König David: „Stopp! Und jetzt bringst du einen anderen um.“ König David gesteht seine Schuld ein und sinkt zu Boden, dazu muss er mit seiner Frau Bathseba den Tod des eigenen Sohnes als Schicksalsschlag hinnehmen. Erst dann, als der König aus tiefem Herzen um die Gnade Gottes bittet, löst sich der dunkle Schatten allmählich auf und das glückliche Ende naht, als Bathseba dem König einen gesunden Sohn das Leben schenkt. Der Chor und einige Solisten begleiten diese frohe Botschaft mit Liebesgesängen und Hymnen der Freude. „Das Musical ist überwältigend, ich finde es klasse wie Sven Mendel die jungen Christen begleitet“, sagte Roman Mautz, der am Schlagzeug saß.