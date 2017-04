Singen Große Auftritte für junge Musiker aus Singen

Jugendmusikschule unterwegs: Mit Gitarren nach Baden-Baden und mit der Blockflöte nach Paderborn

Gleich zwei große Auftritte stehen für Schüler der Singener Jugendmusikschule an. Die Gitarrengruppe „Happy Strings“ fährt am Freitag, 21. April, in die Fernsehstudios des SWR nach Baden-Baden zu einem Liveauftritt. "Wir sind in der beliebtn Sendung Kaffee oder Tee zu Gast", so Musikschullehrer Werner Klinghoff. Die jungen Musieker werden sich zwischen 16.50 Uhr und 18 Uhr mit drei Live-Auftritten und einem Interview präsentieren. Das Ensemble erhielt 2014 den Kulturförderpreis der Stadt Singen.

Für den Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Paderborn hat sich das Flötenensemble der Jugendmusikschule qualifiziert. Joelle Duclaux, Melanie Galauner und Alida Gaymann sicherten sich beim Landeswettbewerb in Heidenheim einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Das erfolgreiche Trio wird betreut von der Flötenlehrerin Andrea Binder, Joelle ist Schülerin bei Reinhilde Klinghoff-Kühn. Zweite Preise erreichten das Flötenensemble Alida Gaymann, Elise Hug, Fenna Kröger und Mara Freiberg und Pianist Julian Fack. Sänger Simon Jäger schaffte einen dritten Preis.

"Die Jugendmusikschule setzt mit diesen hervorragenden Ergebnissen eine gute Tradition und ihren erfolgreichen Weg fort", erklärt Schulleiterin Annette Tinius-Elze. Wohin der Weg führen kann, soll Bariton-Sänger Maximilian Krummen am Samstag, 27. Mai, zeigen. Der einstige Schüler von gesangslehrerin Melinda Liebermann präsentiert im Walburgis-Saal auf der Musikinsel mit einem ganz besonderen Liederabend im Rahmen der Konzertreihe „Junges Podium“ sein Können.

Viel Erfolg wünscht das Team der Jugendmusikschule auch dem jungen Musiker Florian Veit, der einen außergewöhnlichen Weg zum Profimusiker eingeschlagen hat: "In intensiver Eigenarbeit und anschließend in nur anderthalb Jahren Schlagzeugunterricht bei Rudolf Hein hat er mit seinem Hauptfach gleich drei Aufnahmeprüfungen an verschiedenen renommierten Hochschulen bestanden und wird nun in Freiburg Schulmusik studieren", so Tinius-Elze in einer Pressemitteilung der Jugendmuskschule Singen.