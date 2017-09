Singen/Hegau Gro-Ko der leichten Unzufriedenheit

Franz Hirschle und Hans-Peter Storz sind sich als Vertreter von CDU und SPD in Singen bei der Bewertung des TV-Duells von Angela Merkel und Martin Schulz ziemlich einig.

Der weitgehende Konsens beim TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl war deutlich, viel Übereinstimmung herrscht auch bei zwei örtlichen Vertretern von CDU und SPD bei der Bewertung der Auseinandersetzung. Demnach sind die Erwartungen sowohl beim Vorsitzenden des CDU-Stadtverbands, Franz Hirschle, als auch beim stellvertretenden Vorsitzenden des SPD-Stadtverbands, Hans-Peter Storz, nur zum Teil erfüllt worden.

Franz Hirschle hätte sich mehr Würze in der Diskussion gewünscht. Angela Merkel hat auf ihn sehr routiniert gewirkt und von Martin Schulz hat er mehr Konfrontation erwartet. Das wiederum sei nicht überraschend, da CDU und SPD die Regierung stellten und "die beiden müssen ja damit rechnen, dass sie sich im Oktober bei der neuen Koalitionsbildung wiedersehen". Insbesondere jüngeren Menschen, die nicht wie er als Stammwähler sozialisiert worden seien, dürfte damit das Duell nach seiner Einschätzung nicht wirklich eine Hilfe für die Wahlentscheidung gewesen sein. Ferner kamen Franz Hirschle die Themen Soziales, Renten, Krankenversicherung oder etwa Energie und Umwelt zu kurz, weshalb er – anders als seine Parteivorsitzende – eine zweite Runde für sinnvoll erachtet hätte.

Damit liegt er ganz auf der Linie von Hans-Peter Storz. "Die für die SPD wichtigen Themen sind nur am Rande zur Sprache gekommen", so seine Wahrnehmung, deshalb wäre ein zweites TV-Duell für die Wähler nützlich gewesen. Immerhin habe Martin Schulz die Kanzlerin bei der Außenpolitik und bei der Rente zu konkreten Aussagen veranlassen können, in der Summe aber fasst er den TV-Abend als "Demokratie-light-Version" zusammen. Sollte das dazu führen, dass die Menschen die verbleibenden Tage bis zur Wahl zum Kontakt und zur Diskussion mit den örtlichen Kandidaten nutzen, dann habe das TV-Duell aber seinen Zweck doch erfüllt.