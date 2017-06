Man muss kein Prophet sein, um die hohe Aufmerksamkeit für das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen San Marino vorherzusagen. Ziemlich zeitgleich findet allerdings ein Spiel mit weitaus größerem Potenzial an Spannung statt: Für Singen geht's am Samstag ab 18 Uhr um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Jaja, der Fußball. Sobald die Millionäre in kurzen Hosen übers gepflegte Grün flitzen, ist die Nation komplett aus dem Häuschen – wobei das nur im übertragenen Sinn richtig ist. Tatsächlich sitzen die Familie oder der Freundeskreis generationsübergreifend daheim vor dem Fernsehapparat und fiebern mit Jogis Truppe. Das dürfte heute Abend nicht anders sein, obwohl das Spiel gegen San Marino alles andere als eine sportliche Herausforderung für die Elite-Kicker darstellt. Spätestens ab 21 Uhr wirkt die Welt außerhalb der Seh- und Hörweiten von Übertragungsgeräten dann wie ausgestorben. Aushäusig hat das durchaus eine beruhigende Note: Unbesorgt wie selten lässt sich's für knapp zwei Stunden auf autoarmen Straßen radeln, das spätabendliche Gezwitscher der Amsel wird zum ungestörten Konzert und sogar die Touristen sind schlagartig weg.

Dabei ist fußballerisch am heutigen Samstag vor der Haustür weit Spannenderes geboten. Ab 18 Uhr versucht der FC Singen im Hohentwielstadion dahin zu kommen, wohin es der FC Radolfzell als Erzrivale schon geschafft hat: in die Verbandsliga. Für alle, für die die Fußballerei jetzt nicht unbedingt die Welt darstellt, sei erläutert, dass es sich dabei um eine Spielklasse handelt, die ziemlich genau zwischen ganz oben und ganz unten anzusiedeln ist – also zwischen den Proficlubs, aus denen sich Jogis Truppe rekrutiert, und den Bolzvereinen, denen der Nachbar mit Schmerbauch-Ansatz angehört, der schon beim Rasenmähen einen roten Kopf bekommt, aber aus Mangel an Spielern den Wechsel in die Altherrenmannschaft zum wiederholten Mal hinausgeschoben hat.

Vom Aufstiegsspiel des FC Singen (Gegner ist der SV Kirchzarten) dürfte auf lokaler Ebene dennoch eine ähnlich integrative Wirkung ausgehen wie vom Kick der Nationalmannschaft. Sogar die Radolfzeller haben guten Grund, ins Hohentwielstadion zu pilgern und den Singenern die Daumen zu drücken. Denn die Verbandsklasse gilt gemeinhin als tote Liga – aus dem einfachen Grund, weil hier zwar ansatzweise der Profibereich beginnt, paradoxerweise aber das Interesse der Zuschauer nachlässt. Das liegt daran, dass die Zahl der Derby-Spiele in der Verbandsliga sinkt – man spielt gegen Mörsch, Endingen oder Kehl und da ist der Reiz deutlich geringer wie bei Spielen (etwa in der untergeordneten Landesliga) gegen Mannschaften aus Konstanz-Wollmatingen, Dettingen oder Markdorf. Schafft Singen den Aufstieg, dann gewinnt die Verbandsliga zusammen mit Radolfzell und der bereits länger hier spielenden Mannschaft aus Rielasingen-Arlen ein bisschen an lokalem Kolorit.

Dass das Spiel unterm Vulkan mit jenem des National-Teams gegen San Marino durchaus konkurrieren kann, ergibt sich übrigens auch aus dem Vergleich der Städte – so man denn im Fall der unweit der Adria gelegenen Enklave die Bezeichnung als Stadt durchgehen lässt. Rund 33 000 Einwohner leben in der formal als Staat geltende Ansammlung von Weilern, deren Hauptstadt etwas mehr als 4000 Einwohner zählt. Das Gesamtgebilde liegt also ungefähr im Klassement von Städten der Größenordnung Singens oder Radolfzells, die vermutlich auch fußballerisch gut mit dem Zwergstaat mithalten könnten. Und wenn also heute Abend San Marino ein Tor schießen sollte, dann darf gerne gejubelt werden – der Torschützer könnte einer von hier sein.

