Wie sich die Zeiten ändern: Die Smileys der Tempo-Anzeigegeräte machen richtig gute Laune – und in Singen fühlt man sich in den Ortsteilen beziehungsweise Stadtquartieren sogar vernachlässigt, wenn die Anlagen woanders stehen...

Alles ändert sich, selbst auf Autofahrer kann man sich nicht mehr verlassen. Dazu eine Rückblende: Was gab es nicht für einen Aufschrei bei der Einführung der Gurtpflicht und einst boten Tempo-Beschränkungen Anlass zu Slogans von ideologischer Grundsätzlichkeit – von wegen freier Fahrt für freie Bürger. Heute dagegen ist die Spielstraße hipp und die Kontrolle von Tempo-Limits ist längst kein Aufreger mehr. Im Gegenteil: Insbesondere die Anlagen mit den grünen Smileys (beziehungsweise traurig-bös dreinschauenden roten Frownys) sind lieb gewordene Kumpels. Hinterm Steuer steigt die Laune, wenn man im grünen Bereich landet oder durch Reduzierung der Geschwindigkeit zumindest auf den letzten Metern bis zum Passieren der Anlage noch den Farbwechsel bewirken kann.

Unnötige Blitzerei

Und so verwundert es wenig, dass überall dort, wo Freund Smiley nicht auftaucht, der Neid entsteht. Die Anlagen sind derart beliebt, dass die Stadtverwaltung jüngst im Sozialausschuss des Gemeinderats nach dem Einsatzplan befragt wurde. Laut Oberbürgermeister Bernd Häusler kommt auf Dauer niemand zu kurz, die Tempo-Anzeigegeräte gehen nach ein paar Wochen auf die Wanderschaft, sodass im Laufe der Zeit jeder Ortsteil beziehungsweise jedes Stadtquartier in den Genuss des Kontrollvergnügens kommt. Dabei soll es übrigens auch bleiben. Den Vorschlag, die Smiley-Frowny-Anlagen zusätzlich mit einer Blitzvorrichtung auszustatten, lehnt der OB jedenfalls ab. Begründung: Singen ist im Landkreis schon jetzt die Stadt mit der höchsten Dichte an Blitzanlagen und wenn die Zahl der Geräte weiter nach oben getrieben wird, droht irgendwann die Wiederauflage von Diskussionen von ideologischer Grundsätzlichkeit...

Überflüssige Raser

Wie unnötig sie ist, zeigen die Analysen der Polizei. Ihre Auswertungen der Geschwindigkeitskontrollen ergeben nach Angaben von Bernd Häusler eine deutliche Differenz zwischen der Wirklichkeit auf den örtlichen Straßen und dem schlechten Ruf, der der Stadt in Sachen Tempo-Disziplin anhaftet. "Der Singener fährt ordentlich Auto", so fasst der OB das Ergebnis zusammen – dabei wohl wissend um die Probleme, die eine kleine Gruppe von Rasern bereitet. Die Hoffnung, dass diese durch Smileys, Frownys oder Blitzgeräte zur Vernunft gebracht werden kann, ist angesichts einer gemessenen Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone der Georg-Fischer-Straße von 97 Kilometern pro Stunde mehr als naiv. Und Grundsatzdiskussionen sind in solchen Fällen allemal überflüssig – solche Raser müssen einfach weg von der Straße.