Rielasingen-Worblingen Gleichstellungsbeauftragte erklärt: "Es besteht noch großer Handlungsbedarf"

Petra Martin-Schweizer erklärt im SÜDKURIER-Interview als neue Gleichstellungsbeauftragte, wie die Rolle der Frau gestärkt werden kann.

Frau Martin-Schweizer, Sie sind seit April im Landratsamt als Gleichstellungsbeauftragte beschäftigt. Welche Qualifikationen haben Sie dafür mitgebracht?

Bei meiner Tätigkeit sind mein breit gefächertes Wissen im Bereich Personal, das ich über viele Jahre erworben habe und meine beiden Zusatzqualifikationen im Bereich Personal- und Sozialmanagement sehr hilfreich.

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist ja in anderen Kulturen noch ein brennenderes Thema. Haben Sie das während Ihrer Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe auch so erlebt?

Das ist absolut richtig. Die Stellung der Frau weicht in den Herkunftsländern unserer Flüchtlinge von unseren Werten ab. Es wird ein langer Weg, vielleicht über mehrere Generationen, unsere neuen Mitbürger von unseren demokratischen Werten und der Gleichstellung von Mann und Frau zu überzeugen. Die Menschen, die hier leben möchten, müssen unsere Gesetze und Werte, in verschiedenen Lebensformen und Religionen zusammen zu leben, tolerieren. Die Gleichstellung ist im Artikel 3 des Grundgesetzes verankert.

Wie ist die neu geschaffene Stelle der Gleichstellungsbeauftragten definiert?

Innerhalb des Landratsamtes beinhaltet die Stelle unter anderem die Beteiligung an Bewerbungsverfahren, die Teilnahme an Konzepten zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie den Chancengleichheitsplan fortzuschreiben. Ich bin für Mitarbeitende Ansprechpartnerin im Bereich Gleichstellung. Ich bin froh, dass unser Landrat das Thema Gleichstellung sehr unterstützt. In den Kommunen hat eine Gleichstellungsbeauftragte ebenfalls beratende Funktion und sie koordiniert Netzwerke und organisiert Veranstaltungen. Dabei geht es um Themen wie häusliche Gewalt, Altersarmut, die besonders Frauen betrifft und die Koordination von Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag.

Was hat es mit dem Chancengleichheitsplan auf sich?

Der Chancengleichheitsplan zeigt auf, wie viele Frauen und Männer in einem Unternehmen zu welchem Gehalt arbeiten. Viele sehen die Gleichstellung bereits erfüllt, wenn man die prozentuale Anzahl von Frauen und Männern betrachtet. Doch man muss auch schauen, wie die Stellen besetzt sind. Auch im Landratsamt Konstanz arbeiten wesentlich mehr Frauen als Männer, doch nur 35 Prozent der Frauen sind in Führungspositionen. Da gibt es Spielraum nach oben. Auch die Familienfreundlichkeit des Betriebes wird im Chancengleichheitsplan betrachtet.

Auf hohen Positionen in großen Betrieben sitzen ja immer noch überwiegend Männer. Wie kann man hier den Anteil der Frauen vergrößern?

Mehr Frauen als Männer bestehen erfolgreich das Abitur. Frauen schließen auch die Studiengänge noch in größerer Zahl ab. Dennoch finden wir sie in geringerer Zahl in Führungspositionen in Unternehmen und der Politik. Wir müssen die Personalverantwortlichen sensibilisieren, dass Frauen die Führungspositionen auch erreichen und Führen in Teilzeit muss künftig möglich sein.

Was möchten Sie konkret tun, damit Frauen im Beruf den Männern gleich gestellt werden?

Es geht darum, die gleichen Rahmenbedingungen zu schaffen, wenn Männer in Teilzeit arbeiten möchten und Frauen in Führungspositionen. Es muss selbstverständlicher werden, dass sich Rollenbilder nach den Wünschen der Mitarbeitenden verändern, unabhängig vom Geschlecht. Ein längerer Erziehungsurlaub muss für Mütter und Väter möglich sein, genauso wie eine Auszeit zur Pflege eines Angehörigen oder aus familiären Gründen. Dies darf dann kein Abbruch der Karriereleiter sein.

Wie sieht es mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus?

Wir benötigen ausreichend Kinderbetreuungsplätze, die für die Familien bezahlbar sind. Wie schon gesagt, müssen Männer und Frauen gleichberechtigt die Erziehung ihrer Kinder leisten können, wenn sie es wünschen. Wir sollten die Mitarbeitenden während der Auszeit gut begleiten, um ihnen nach der Auszeit den Wiedereinstieg so leicht wie möglich zu machen. Das gilt auch für die Pflegezeit für Angehörige. In Deutschland fehlen bis zum Jahr 2020 rund 350 000 Kinderbetreuungsplätze. Hier ist noch großer Handlungsbedarf, auch in unserer Region, besonders in den Städten, die in den nächsten Jahren mit weiterem Zuzug und starken Geburtenzahlen rechnen dürfen.

Wie kann man bereits im Kindesalter anfangen, Mädchen zu einem selbstbewussten Menschen zu erziehen?

Es geht nicht nur um die Mädchen, auch um unsere Jungs. Eine "gendergerechte" Erziehung ist für die natürliche Entwicklung der Kinder wünschenswert. Es gibt viele Kinder, die vorwiegend von ihren Müttern erzogen werden und in der Kita und in der Grundschule treffen sie dann auch vorwiegend auf weibliche Fachkräfte. Es wäre wünschenswert, wenn es mehr männliche Erzieher und Grundschullehrer gäbe. Jungs und Mädchen ticken unterschiedlich und haben in ihrer Schulzeit in fast allen Altersstufen die Sexualkunde im Lehrplan. Wir Gleichstellungsbeauftragte vermissen aber das geschlechtergerechte Verständnis füreinander – also die Erklärung, warum Mädchen und Jungen anders ticken und welches Verständnis wir im Zusammenleben füreinander aufbringen können. Kinder können zu selbstbewussten Menschen heranwachsen, wenn die Eltern und ihr Umfeld sie ernst nehmen und in der Erziehung Stärken herausarbeiten und Schwächen geringer gewichten.

Besonders im Alter geraten viele Frauen in finanzielle Nöte, weil die Rente nicht reicht. Wie kann man vorbeugen?

Es beginnt mit schlecht bezahlten und oft mehrfach befristeten Arbeitsverträgen für junge Menschen, einem niedrigen Mindestlohn und der Abschaffung der betrieblichen Altersversorgung in vielen Bereichen. Wir müssen die junge Generation noch stärker darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine gute Schul- und Berufsausbildung ist und wie wichtig es ist, berufstätig zu bleiben, ohne eine Auszeit wegen Kindererziehung, bis die Kinder aus dem Haus gehen. Auch die Armut alleinerziehender Frauen mit Kindern ist alarmierend. Die Betroffenen benötigen höhere Zuschüsse für Bildung. Kinder und Jugendliche brauchen freien Zugang zu Bildung und Betreuung.

Welche Netzwerke sind für Sie wichtig?

Durch die Themenvielfalt sind es die Wohlfahrtsverbände, soziale Einrichtungen, die Kommunen, die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (LAG) und die LAG Mädchen. Intern arbeite ich eng mit der Integrationsbeauftragten und dem Personalrat zusammen. Mit dem Netzwerk planen wir im Landkreis auch Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag im nächsten Jahr, die ich mit koordiniere.



