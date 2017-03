Singen Gleichberechtigung: Den Frauen bleibt ein hartes Stück Arbeit

Zum Weltfrauentag zeigt sich auch in Singen und dem Hegau, dass Gleichberechtigung eine Aufgabe für die Zukunft ist

Am heutigen Weltfrauentag zeigt sich auch im Hegau, dass in Sachen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Deutlich werde dies, so Gabriele Glocker als Leiterin des Seniorenbüros in Singen, oft im Alter. Sie steht regelmäßig im Kontakt mit Senioren, deren Rente oft nicht zum Leben ausreicht. Besonders Frauen, die aufgrund der Kindererziehung lange Zeit nicht oder nur halbtags gearbeitet haben, seien betroffen und müssen sogar immer häufiger Grundsicherung beantragen. Sie sieht Vor-und Nachteile in den Veränderungen der letzten Dekaden. Der Weltfrauentag ist für sie wichtig, um sich der Fortschritte bewusst zu bleiben. Einerseits sei die Erziehung der Kinder, die heute teilweise auf der Strecke bleibe, früher behüteter gewesen. Andererseits gebe es auch tolle Angebote, um die Familienplanung in vielen Lebenslagen zu realisieren. „Heute können Frauen ihre Kinder einfach mit an die Uni nehmen.“

Die Grundlagen der Altersarmut werden oft in jungen Jahren gelegt. Je länger eine Frau wegen ihrer Kinder nicht arbeite, desto schwerer werde für sie der Neuanfang, erklärt Astrid Koberstein-Pes, die Beauftragte für Chancengleichheit im Jobcenter. Sie kümmert sich unter anderem um die Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt. „Viele Frauen – natürlich nicht alle – trauen sich nach ein paar Jahren den Einstieg in den Job nicht mehr zu.“ Oft sinke das Selbstwertgefühl, persönliche Bedürfnisse würden dem Partner und den Kindern untergeordnet. „Frauen denken dann oftmals zu kurzfristig, nehmen Minijobs an, ohne an Konsequenzen wie Altersarmut oder eine mögliche Trennung vom Partner zu denken“, sorgt sich Koberstein-Pes. Deswegen bietet das Jobcenter verstärkt Kurse für Alleinerziehende und Wiedereinsteigerinnen an.

In Singen waren vergangenes Jahr insgesamt 8171 ortsansässige Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. "Gegenüber 2015 ist das ein Plus von 3,3 Prozent", sagt Walter Nägele, Pressesprecher der Agentur für Arbeit. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass rund zwei Drittel der etwa 24 000 Frauen in der Stadt keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen.

Schwierig sei beim Wiedereinstieg, Anschluss zu finden. Wer keine Arbeit hat, komme nur schwer an einen Kindergartenplatz. Und wer keine Betreuung für den Nachwuchs hat, muss diese selbst übernehmen. So schließt sich der Kreis, obwohl das Rollenbild der Frau als Mutter und Hausfrau keineswegs mehr der Wirklichkeit entspricht. Für den 22-jährigen Berufsschüler Philipp Grapentin ist die klassische Rollenverteilung nur eine von vielen vorstellbaren Möglichkeiten. „Ich würde mich nicht in meinem Stolz gekränkt fühlen, wenn meine Frau das Geld für die Familie verdient“, sagt er. Doch noch immer haben es Frauen schwerer, diese Rolle auszufüllen. Laut Statistik verdienen Frauen rund 21 Prozent weniger als Männer. Seit diesem Jahr sind Firmen mit mehr als 200 Mitarbeitern zu monetärer Transparenz verpflichtet. Frauen haben das Recht zu erfahren, was die Männer im gleichen Beschäftigungsfeld verdienen.

Viel diskutiert werden Ansätze, um berufliche Gleichstellung zu erleichtern. Die Frauenquote wird auf der einen Seite als Türöffner bezeichnet, aber wollen Frauen nicht davon weg, sich die Türe aufhalten zu lassen? So denkt auch Glocker: „Es gibt viele Frauen, die sich selbstständig und intelligent nach oben arbeiten können.“ Statt Quoten könnten anonymen Bewerbungen, in denen weder Geschlecht noch Aussehen erkennbar sind, Auswirkungen auf die Bewerberauswahl haben. Denn Emanzipation solle ja nicht dazu dienen, Frauen als bessere Männer darzustellen. Selbstbehauptungstrainerin Bianka Neußer aus Gailingen erklärt das so: „Es geht in keiner Weise um den Angriff auf Männer. Es geht lediglich darum, dass Frauen gleichberechtigt sein sollen.“

Internationaler Frauentag