Singen/Schaffhausen Glanzvolle Eröffnung der Erzählzeit ohne Grenzen

Das deutsch-schweizer Literaturfestival wird zum politischen Statement. Die kulturelle Grenzenlosigkeit wird als Gewinn für die Region wahrgenommen. Die Kult-Lyrikerin Nora Gomringer fesselt ihr Publikum im Schaffhauser Kulturzentrum Kammgarn

Diese Frau fällt vollkommen aus dem Rahmen: Nora Gomringer betritt die Bühne in weitem Rock mit Star-Wars-Aufdruck und lila glänzendem Kopftuch. Schrill, so muss man diese Erscheinung wohl beschreiben. Schrill sind zum Teil auch die Aussagen ihrer ausgewählten Alltagsgedichte, die die Lyrikerin dem Publikum im Schaffhauser Kulturzentrum Kammgarn zum Besten gibt.

Nora Gomringer ist ein Star. Durch ihre "Lyrischen Zwischenrufe" auf 3sat wurde sie einem breiten Publikum bekannt. SRF-Redakteurin Monika Schärer stellt sie in ihrer kurzweiligen Moderation als eine der begnadetsten Vorleserinnen vor. Die Bestätigung folgt sofort. Mit ihrer warmen Stimme, der starken Mimik und den verblüffenden Inhalten zieht Nora Gomringer ihre Zuhörer gleich in den Bann. Zur Eröffnung der "Erzählzeit ohne Grenzen" zeigt sie, wie exzellentes Erzählen fesseln kann. Wer sie erlebt, weiß anschließend, warum sich Vorlesen lohnt. Scheinbar ganz nebenbei – und deshalb umso wirkungsvoller – würdigt sie die Verdienste der scheidenden Singener Stadtbibliothekarin Barbara Grieshaber, die das grenzüberschreitende Literaturfestival in Singen und Schaffhausen maßgeblich geprägt hat.

Eine Woche Literatur mit 60 Lesungen von 39 Autoren an 39 ungewöhnlichen Orten im deutsch-schweizer Grenzraum steht bevor. Für viele kleinere Gemeinden sind die Begegnungen mit den Autoren der kulturelle Höhepunkt des Jahres. Welchen Wert diese Lesungen haben, erklärte der Schaffhauser Regierungsrat und Präsident der Agglomeration Christian Amsler: "Erzählen kennt keine Grenzen. Spannendes verbindet nicht nur Kulturen; es sprengt auch die Grenzen der Kunstsparte Literatur und spannt den Bogen zur Musik." Literatur öffne ein Fenster zur Welt.

Amsler sieht den dezentralen Charakter des Festivals als festen Bestandteil auch für die Zukunft. "Menschen, die sonst nicht versessene Leser sind, werden zusammengeführt, weil sie gerne Geschichten hören", sagte er und ermunterte die Region zwischen Bodensee und Rheinfall, eifrig von dem Angebot Gebrauch zu machen.

Hier knüpfte auch der Schaffhauser Bildungsreferent Raphael Rohner an. Der Mehrwert einer Autorenlesung gegenüber der privaten Lektüre liege darin, dass das geschriebene Wort durch die Autoren vermündlicht werde. Nora Gomringer wechselte beim Vortrag der insgesamt 14 Gedichte auch einmal in den Gesang. An Überraschungen mangelt es also nicht. Darüber konnten sich die Besucher im ausgebuchten Kammgarn, darunter etliche Singener, im Anschluss an die Festival-Eröffnung noch intensiv austauschen.

Fünf Redaktionstipps zur Erzählzeit

Das vollständige Programm der "Erzählzeit ohne Grenzen" finden Sie im Internet unter: www.erzählzeit.com

Das Literaturangebot der Erzählzeit ohne Grenzen bis zum 9. März ist mit 60 Lesungen in 39 Städten und Gemeinden so groß wie bisher noch nie. Ausgeschlossen, dass man alles mitnehmen kann. Hier die fünf subjektiven Tipps aus der Redaktion: