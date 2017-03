Singen Gewohnheitstiere brauchen Zeit für die Zeitumstellung

Samstagnacht wird der Zeiger vorgerückt und viele Bürger diskutieren die Sinnhaftigkeit. Aber auch Tiere sind betroffen.

Mal vergeht sie viel zu schnell, mal scheint sie fast stehen zu bleiben. Und zu allem Überfluss wird morgen in aller früh auch noch der Zeiger von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgerückt. Die Rede ist von der Zeitumstellung. Bei dem jährlichen Eingriff in den Alltag der Menschen kommt zum Vorschein, warum sie als Gewohnheitstiere gelten. Sie sind allerdings nicht die Einzigen, deren biologischer Rhythmus gestört wird. Andere Lebewesen, wie beispielsweise Kühe, sind ebenfalls davon betroffen. „Die sensiblen Tiere verinnerlichen die Melkzeiten genau und müssen deshalb die ersten Tage nach der Zeitumstellung geweckt und aufgescheucht werden“, erzählt die Landwirtin Doris Buhl aus Hilzingen. Auf ihrem Hofgut Homboll gewöhnt sie ihre Vierbeiner deshalb in zwei Schritten an die Veränderung. Gegen die Umstellung auf die Sommerzeit ist sie trotzdem nicht. Ein sonniger Feierabend sei die Umgewöhnung wert, da müssen schließlich Mensch und Tier durch, erklärt die Bäurin gelassen. Entgegen vieler Behauptungen stellt sie klar, dass die Kühe nicht stressbedingt weniger Milch geben. Sie haben einfach eine Stunde weniger Zeit, um sie zu produzieren.

Entwarnung kann trotzdem nicht gegeben werden. Obwohl es sich nur um die Verschiebung einer Zeitspanne von 60 Minuten handelt, sind für den Menschen aus medizinischer Sicht körperliche Veränderungen wahrnehmbar. Der zirkadiane Rhythmus, im Volksmund auch als Innere Uhr bekannt, wird stark vom Tag-Nacht-Wechsel beeinflusst und muss sich nachweislich einige Tage an den neuen Rhythmus anpassen. Die innere Uhr regelt während dem Schlaf beispielsweise einen niedrigen Blutdruck sowie die Aktivität der Nierentätigkeit. Kein Wunder also, dass laut Statista, einem Portal für statistische Erhebungen in Deutschland, etwa 29 Prozent der Befragten selbst schon physische Probleme aufgrund der Zeitumstellung hatten.

Betroffen sind vor allem Schichtarbeiter und Kinder, die abends früh ins Bett gehen und aufgrund des späteren Sonnenuntergangs über Einschlafprobleme klagen. Laut Forsa-Umfrage berichten 47 Prozent aller befragten Familien mit Kindern bis zwölf Jahren, dass die Zeitumstellung auch den Kleinen zu schaffen mache. Säuglinge bis zur 15. Lebenswoche nehmen diese Veränderung übrigens nicht wahr.

Der Arzt Reiner Blessing, Inhaber einer Hals-Nasen-Ohren-Praxis in der Freiheitstraße und auf Schlafmedizin spezialisiert, bestätigt, dass die Zeitumstellung eine Belastung für den Körper darstellt. Es sei keine ernste Gefahr für den Organismus, doch der schlagartige Wechsel der Gewohnheiten verursache bei Vielen bis zu zwei Wochen lang Beschwerden, wie etwa Übermüdung. Für diesen Zeitraum steige auch der Konsum von Schlafmitteln, erklärt Blessing. „Das biologische System ist sehr anpassungsfähig, nur eben nicht so sprunghaft.“ Deshalb rät der Mediziner bereits zwei Wochen vor der Zeitumstellung täglich je fünf Minuten weniger zu schlafen, um durch einen Anpassungsprozess die plötzliche Veränderung zu umgehen.

Bereits in der heutigen Nacht auf den Sonntag ist es so weit. Nachtschwärmer müssen am letzten Sonnabend im März ihren Heimweg eine Stunde eher antreten. Für viele Branchen hat die Zeitumstellung aber zweifellos größere Auswirkungen. Auch wenn heutzutage viele Geräte über Funk synchronisiert werden, müssen beispielsweise die An- und Abfahrtszeiten nächtlicher Züge anders koordiniert werden. Und auch Arbeitgeber kommen nicht ungeschoren davon. Laut Umfrage vom März 2016 erreichten die Firmen in diesen Tagen rund 15 Prozent mehr Krankmeldungen als sonst.

Über die Sinnhaftigkeit der Zeitumstellung wird deshalb nach wie vor diskutiert. Wer auch von Antriebslosigkeit geplagt ist, kann ab morgen wenigstens den ein oder anderen Sonnenstrahl mehr am Abend tanken.

Zur Geschichte

Die Zeitumstellung wurde in Deutschland erstmals im Jahre 1916 im Kaiserreich eingeführt, hielt aber nur kurze Zeit an. Nach vielen Jahren der Uneinigkeit ließen die Deutschen ihre Uhren zwischen 1950 und 1979 unberührt. Im Jahre 1996 haben schließlich alle europäischen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ihre Sommerzeiten vereinheitlicht.

Übrigens ist der Umgang mit der europäischen Zeitumstellung im Gesetz verankert, denn ursprünglich wurde die Zeitumstellung eingeführt, um das Tageslicht besser nutzen zu können und Energie einzusparen. Die zusätzlichen Heizkosten am Morgen gleichen die Lichtersparnis allerdings aus.