Gewerbeschule in Singen: So viele Schüler gab's noch nie

Berufsbildung steht hoch im Kurs: An der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen werden zurzeit 1870 Schüler unterrichtet. Das Alter reicht von 14 bis Ende 40.

Singen – Angesichts der branchenübergreifenden Klage über den Mangel an Fachkräften ist es eine hoffnungsvolle Mitteilung: An der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen gibt es nach Angaben des Schulleiters Stefan Fehrenbach so viele Schüler und Auszubildende wie noch nie in der 125-jährigen Schulgeschichte. Das Allzeithoch liegt bei 1870 Schülern – diese Zahl dürfte vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung allerdings kaum zu halten sein. Mittelfristig geht der Schulleiter von rückläufigen Schülerzahlen aus.

Die Zahl klingt beachtlich, wirklich Eindruck jedoch hinterließ am Dienstagmittag die Versammlung von Schülern und Lehrern beim Hissen von Flaggen, mit denen im Eingangsbereich auf das Jubiläumsjahr hingewiesen wird. Wie handfest es an der Gewerbeschule zugeht, verdeutlichte danach die Rede von Stefan Fehrenbach – sie bestand aus einem knappen Satz: "Und jetzt geht's zum Mittagessen."

Der heterogen zusammengesetzten Schülerschaft wird's recht gewesen sein, denn allein die Anfahrt zum Unterricht ist für viele Schüler mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Wie Stefan Fehrenbach und sein Stellvertreter Stephan Glunk gegenüber Medienvertretern sagten, reicht das Einzugsgebiet der Schule im Westen bis nach Waldshut beziehungsweise den Klettgau und umfasst von dort einen Halbkreis, der im Norden bis nach Tuttlingen und das Stockacher Hinterland sowie im Osten bis nach "Übersee" reicht. Teilweise kommen inzwischen auch Schüler aus der Schweiz zum Unterricht an die Singener Gewerbeschule.

Ebenfalls weit gefächert ist das Alter der Schüler: Die jüngsten sind 14 Jahre alt, Absolventen der Meisterschulen etwa im Kfz-Bereich drücken zum Teil noch mit Ende 40 die Schulbank. Durch die handwerkliche Ausrichtung sind zwar immer noch die männlichen Schüler in der Überzahl, doch die Männerlastigkeit nimmt durch neue Berufe wie den stark wachsenden Bereich der Mediengestaltung allmählich ab.

Das 125-jährige Bestehen in diesem Jahr wird die Schule zu Präsentationszwecken nutzen. Dazu zählt ein Festakt im Rahmen einer Veranstaltung mit dem Titel "Tag der Technik", die zwischen einem Tag der offenen Tür und einer Messe anzusiedeln ist. Neben der Schule werden sich auch Unternehmen vorstellen, der Tag ist für den Donnerstag, 1. Juni, geplant.

Die Schule will dabei mit Beiträgen wie einer Theateraufführung oder sportlichen Finalrunden für Interesse bei der Bevölkerung sorgen. Eine der geplanten Aktionen verdient besondere Beachtung. Im Vorfeld des "Tags der Technik" bieten Lehrer Unterrichtseinheiten für Erwachsene an, die noch einmal Lust auf Schule verspüren. Stefan Fehrenbach beispielsweise wird dabei auf physikalische Besonderheiten eingehen, Stephan Glunk gibt Deutschstunden.

Infos zur Gewerbeschule

Bei rund der Hälfte der Schüler an der Hohentwiel-Gewerbeschule handelt es sich nach Angaben des Schulleiters Stefan Fehrenbach um Berufsschüler. Die andere Hälfte wird in Vollzeitschulen unterrichtet wie etwa dem Technischen Gymnasium. Nimmt man die diversen Schul-Kollegs samt des inzwischen angebotenen Mittelstufen-Angebots hinzu, umfasst die Singener Gewerbeschule inzwischen ein Dutzend Schularten. Die Zahl der Lehrer liegt bei 110, zusammen mit Schulsozialarbeitern und dem Service-Team beläuft sich die Belegschaft auf etwa 130 Mitarbeiter. (tol)