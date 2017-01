Gesuchter Mann gegen Mitternacht festgenommen

Ein Zeuge hat am Dienstag, 24. Januar, kurz nach Mitternacht, dabei geholfen, einen gesuchten Verbrecher zu verhaften. Gegen den Festgenommenen liegt ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer 100-tägigen Freiheitsstrafe vor.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstag kurz nach 24 Uhr auf einem Grundstück in der Straße Am Posthalterswäldle eine dunkel gekleidete, verdächtige Person, die, nachdem sie vom Zeugen angesprochen wurde, in Richtung Beethovenschule flüchtete. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an der sich mehrere Polizeistreifen beteiligten, konnte der Verdächtige in der Straße Am Graben gesichtet werden. Nach Aussage der Polizei flüchtete der Mann anschließend durch die Gartengrundstücke mehrerer Gebäude. Er konnte schließlich, versteckt hinter Mülltonnen, an einer Wand kauernd, im Hinterhof eines Anwesens in der Harsenstraße festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung fanden die Einsatzkräfte auch schnell den Grund für sein Verhalten. Gegen den 61-Jährigen, wegen Eigentumsdelikten vorbestraften Mann, lag ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Restfreiheitsstrafe von rund 100 Tagen vor. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Derzeit wird geprüft, ob der Festgenommene für weitere Straftaten in Frage kommt.