Singen Geschafft: Slim Gamh-Drid fährt dreimal nonstop um den Bodensee

Die große 601 Kilometer-Benefizfahrt ist nach insgesamt 23:30 Stunden erfolgreich absolviert, das Geld kommt der Deutschen Knochenmarkspendenatei (DKMS) zugute.

Am Ende standen die Gratulanten Schlange und würdigten die beeindruckende Leistung des aussergewöhnlichen Rennradsportlers aus dem Hegau. Slim Gamh-Drid aus Bohlingen kam am Sonntag Nachmittag nach 23 Stunden und 30 Minuten und nach 600 Kilometern in Bohlingen an der Aachtalhalle an. Sein Ziel, den Bodensee dreimal nonstop zu umrunden, hatte der sympathische Ausdauersportler erreicht. "Natürlich freue ich mich die sportliche Herausforderung gemeistert zu haben, mehr freut es mich aber so viele Menschen zum Spenden motiviert zu haben", meinte ein sichtlich erschöpfter Slim Gamh-Drid nach der Ankunft an seinem Wohnort in Bohlingen.

Das Spendenkonto stieg über den ganzen Tag hinweg an, das freundliche Sponsoring verschiedener Firmen aus der Umgebung und der Verzehr aus der Bewirtung am Sonntag trugen ebenso zum finanziellen Erfolg bei. Unterstützung gab es auch durch die kostenfreie musikalische Unterhaltung der Musikvereine aus Bohlingen und Worblingen, sowie dem Fanfarenzug aus Worblingen.

Das Geld kommt der Deutschen Knochenmarkspendenatei (DKMS) zugute, um das finanzielle Defizit der Typisierungsaktion im Januar in Konstanz bestmöglichst auszugleichen. Damals fand eine Aktion für die an Blutkrebs erkrankte Isabell Allert aus Konstanz statt, die junge Frau hat inzwischen eine lebensrettende Knochenmarkspende erhalten.

Bei der Benefizaktion war Isabell Allert in Bohlingen und dankte nach der Einfahrt dem Initiator Slim Gamh-Drid für dessen tolle Aktion. Auch ihr Vater Steffen Allert war in Bohlingen, er hatte am Samstag Slim Gamh-Drid bei der ersten von drei Umrundungen des Bodensees auf dem Rennrad begleitet.

Weitere Radrennfahrer als Unterstützer auf der Strecke waren der Bohlinger Matthias Dippong, Johannes Keller aus Tengen und Gerd Reichenbach aus Volkertshausen. Nicht minder engagiert waren die Mitglieder des Begleitteams, welche den Fahrer währned seiner 24-stündigen Fahrt unterstützten. Steffen Janko, Clemens Gnädig und Ines Wallaschek hatten Ausdauer zu beweisen. Kerstin Gnädig wurde am Sonntag früh um 1.00 Uhr aus dem Bett geklingelt, nachdem das Begleitauto wegen eines platten Reifens fahruntauglich blieb. Sie fuhr mit einem Auto nach Wasserburg bei Lindau, von dort konnte die Fahrt bei Regen, Kälte und Gegenwind erst weitergehen. "Glücklicherweise war es auf der dritten Runde schön sonnig, mit einem Gesamtdurch schnitt von 31,6 Stundenkilometern bewältigte Slim Gamh-Drid die exakt 601 Kilometer.