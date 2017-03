Singen Geplanter Kiesabbau im Dellenhau: Der Widerstand wächst

Der Protest aus dem Hegau gegen den Kiesabbau im Dellenhau wächst. Veronika Netzhammer weiß jetzt: "Die Ministererlaubnis ist gefallen". Eine neue Diskussion beim Regionalverband ist beantragt

Eigentlich sind alle Argumente ausgetauscht. Was sich jetzt abspielt, gleicht einem Mantra: Die stetige Wiederholung zeigt Wirkung. Der Protest gegen den geplanten Kiesabbau beim Dellenhau im Dreieck zwischen Hilzingen, Singen und Gottmadingen wächst. Das zeigte sich bei der Versammlung der Singener Orts-CDU, zu der auch zahlreiche Parteilose und Bürger aus den Nachbargemeinden in die Burgstraße ins "Wein & Fein" gekommen waren. Wie aus einem Rohstoffsicherungsgebiet so einfach ein Vorranggebiet werden konnte, wie ein Vorvertrag ohne Ausschreibung geschlossen werden konnte, wie eine Ministererlaubnis an den Ausschüssen vorbei erteilt werden konnte, das erfüllt die Menschen mit Misstrauen.

Seit dem 8. Juni 2014 versucht der Gottmadinger Peter Waldschütz, die Menschen mit seiner Bürgerinitiative wachzurütteln. Jetzt sind sie aufgewacht. Bis zum 31. März konnten die Bürger ihre Proteste beim Regierungspräsidium einreichen. Am Donnerstag hat Waldschütz 6700 Unterschriften nach Freiburg geschickt. Doch damit soll der Widerstand nicht beendet sein. Am 29. April will er die Menschen zum Kampf gegen den Kiesabbau auf die Straße holen. Auch, weil das nur 1000 Meter entfernt liegende Krankenhaus durch die künftige Staubbelastung in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. "Wir wollen mehr Druck auf die Landesregierung ausüben", sagt Waldschütz und befindet sich damit in vollem Einklang mit der Versammlung.

Veronika Netzhammer hatte zuvor noch einmal den von ihr recherchierten Sachverhalt geschildert: "Wir wissen jetzt, dass die Ministererlaubnis gefallen ist", sagte sie. Zu Unrecht sei aber der Freiburger Forstpräsident Meinrad Joos für die Unterschrift unter den Vorvertrag verantwortlich gemacht worden. Vielmehr sei das Regierungspräsidium (RP) Tübingen in den Fall eingebunden. "Wir haben den Verdacht, dass das Dellenhau in Freiburg niemanden interessiert", kritisiert Netzhammer die Chefin des Freiburger RP, Bärbel Schäfer. Jetzt sei der Antrag beim Regionalverband gestellt worden, das Thema Dellenhau neu zu diskutieren. "Wir erwarten von der Behörde, dass objektiv über die Gutachten entschieden wird", so Netzhammer.

Die vorliegenden Gutachten seien fehlerhaft, kritisieren der ehemalige Forstmann Tilo Herbster und Thilo Bamberg vom Gottmadinger Bauamt. Und der ehemalige Fortsamtsleiter Johann Hahnloser warnte vor der Entstehung einer weiteren Mondlandschaft. Wie Veronika Netzhammer plädiert er für den Kies-Nassabbau in bestehenden Gebieten, weil das die Waldgebiete schonen und den Kiesvorrat für rund 100 Jahre sichern würde.

Mit öffentlichem Druck und Verhandlungen wollen die Aktivisten den Kiesunternehmer Andreas Drewing nun zum Vertragsrücktritt bewegen. Oberbürgermeister Bernd Häusler ließ die Versammlung aber wissen, dass der Vertrag Gültigkeit hat. "Die Stadt wird Schadensersatz zahlen müssen", prophezeit er, wenn der Kiesunternehmer auf den Abbau verzichten sollte. Drei Anwaltskanzleien beschäftigen sich bereits mit dem Fall.

Darum geht es

Etwa eine Million Kubikmeter Kies sollen im Gewann Dellenhau im Trockenabbau geschürft werden. Dafür gibt es einen Vorvertrag durch Ministererlaubnis. Die 14 Hektar große Waldfläche dient als Naherholungsgebiet. Der Protest gegen die Zerstörung wächst, weil es genug Kiesreserven in anderen Abbaugebieten gibt. Das Zustandekommen der Verträge wird geprüft. (gtr)