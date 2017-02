Im Dellenhau soll Kies abgebaut werden. Das Gebiet liegt unweit des Krankenhauses – einer der Gründe, warum sich Widerstand formiert

Auf wenig Gegenliebe stoßen im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Singener Gemeinderats die Pläne für den Abbau von Kies an der Bundesstraße 34. Das als Dellenhau bezeichnete Gebiet liegt auf Hilzinger Gemarkung und grenzt unmittelbar an Flächen von Singen sowie der Gemeinden Rielasingen-Worblingen und Gottmadingen. Oberbürgermeister Bernd Häusler sprach den Ausschussmitgliedern dabei aus der Seele: "Wir wollen das nicht", sagte er und kündigte in Rücksprache mit dem Gemeinderat seinen Widerstand im Rahmen des für den Kiesabbau notwendigen Raumordnungsverfahrens an.

Für die Ablehnung gibt es zwei Gründe. Veronika Netzhammer (CDU) brachte die Diskussion zunächst mit dem Hinweis auf die Nähe des Abbaugebiets zum Singener Krankenhaus und des dortigen Wohngebiets ins Rollen. Neben Lärm befürchtet sie eine Belastung durch frei werdenden Feinstaub. Beides sei für den Gesundungsprozess der Patienten des Krankenhauses mit Sicherheit nicht förderlich, die sensible Lage sollte der den Grünen angehörigen Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zu denken geben. Außerdem stört sich die Stadträtin an dem vorgesehenen hohen Exportanteil des Rohstoffes: Gut 40 Prozent sind für die Schweiz bestimmt – ein profitorientierter Ressourcen-Verbrauch, der kaum mit der Idee einer regionalen Wertschöpfung in Einklang zu bringen ist.

OB Häusler geht zudem von einer Zunahme des Lastverkehrs aus, zumal das Gebiet innerhalb von acht bis neun Jahren ausgebeutet werden soll. Er erinnerte ferner an die im Dellenhau gerade einigermaßen überstandenen Folgen des Orkans Lothar vor 17 Jahren. Mit den Kiesabbau würde das Areal erneut abgeholzt und auch wenn es in vergleichbaren Fällen gute Beispiele für erfolgreiche und ansehnliche Renaturierungen gebe, dürfte davon erst die nachfolgende Generation etwas haben. "Wir jedenfalls werden den neuen Wald nicht mehr erleben", meinte er als einer der jüngeren Ausschussmitglieder.