Singen Genossen im Höhenflug

Die SPD-Ortsvereine im Hegau erleben eine große Zustimmung zum Kanzlerkandidaten Martin Schulz und registrieren Neueintritte.

Die sozialdemokratische Seele atmet auf. Spürbar erleichtert von jahrelangem Hadern mit ihren Vorsitzenden und der als unsozial empfundenen Agenda 2010 macht sich auch im Hegau seit der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat so etwas wie Leichtigkeit breit.

Regina Brütsch, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Singener Gemeinderat, bestätigt, dass es Neueintritte gebe. Allerdings ließen diese sich eher auf den Trump-Effekt zurückführen. "Wir müssen etwas tun", müssen sich viele gedacht haben. Die Nominierung von Martin Schulz wiederum hat offenbar die langjährigen Mitglieder überzeugt: "Die Aufbruchstimmung tut uns natürlich gut, das Auftreten fällt leichter. Mit Martin Schulz können wir gut leben." Schulz stehe für ein starkes Europa, für Freiheit und eine differenzierte Welt, dafür, die Werte anderer zu achten. Aufgrund seiner Vita würde das Thema soziale Gerechtigkeit wieder stärker gewichtet. "Er spricht eine andere Sprache und kann die Menschen, die frustriert sind, abholen."

Jutta Gold, Vorsitzende der SPD in Rielasingen-Worblingen, findet klare Worte: "Es ist die einzige Chance, die die SPD aber auch wahrgenommen hat." Nach dem Frust durch die Landtagswahl habe auch ihr die Motivation gefehlt, Wahlkampf zu machen. "Martin Schulz ist ein charismatischer Mensch, der andere Menschen mitnimmt und auch ehrlich Schwächen zugeben kann." Seine fehlende Erfahrung in der Bundespolitik sieht sie nicht als großen Nachteil, Innenpolitik sei auch Merkels Stärke nicht. Bisher könne sie zwar noch keine Parteibücher im Ortsverein verteilen können, aber die Motivation sei deutlich gestiegen. "Wir haben zehn Jahre gelitten unter den Hartz-Reformen, jetzt kommt ein neuer Geist in die SPD."

Tim Strobel wiederum, 20-jährig und seit Dezember Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Engen, ist stolz, dass sein Ortsverein jüngst zwei Mitglieder hinzugewonnen hat. Bei bisher 17 Mitgliedern sei das eine sehr positive Entwicklung. "Martin Schulz schafft es, unsere politischen Ziele glaubhaft zu vermitteln, so dass immer mehr Menschen zur SPD zurückfinden", schreibt Strobel in einer E-Mail. Das gelte gerade für Nichtwähler, die zuvor keine Alternative in der SPD gesehen hätten.

Marc-Yvo Boos, ebenfalls 20 Jahre alt, leitet seit kurzem den Ortsverein in Gottmadingen. Er ist überzeugt, dass Martin Schulz eine gute Wahl als Kanzlerkandidat für die SPD ist: "Er ist der richtige Kandidat zur richtigen Zeit". Schulz verkörpere eine Lebensgeschichte, die man sich in der Sozialdemokratie wünsche: in jungen Jahren von vorgezeichneten Wegen abgekommen, sich dann gefangen und wieder nach oben gekämpft. Er stehe für die Ideale Gerechtigkeit, Aufstiegsmöglichkeit, Internationalität. Im Ortsverein sei man sich sehr einig, dass Schulz der richtige Kandidat ist. Boos möchte mit seinem Engagement zeigen, dass im Ortsverein auch junge Menschen gewillt sind, mitzugestalten. "Ich finde es wichtig, jetzt zu zeigen, wofür man steht."

Auch Hans-Peter Storz, der seit der Landtagswahl 2016 kein Landtagsmandat mehr hat, spricht von einer Aufbruchstimmung unter den Genossen. Auch an der Schule, an der er unterrichte, äußerten viele Kollegen, dass Martin Schulz eine Alternative zu Merkel sei. Es sei ähnlich wie bei der Landtagswahl, bei der es einen Kretschmann-Effekt gegeben habe: "Der Kandidat zieht als Persönlichkeit. Schulz hat Charakterstärke und überzeugt." Einige Personen hätten ihn sogar angesprochen und erwägen derzeit den Eintritt in die SPD. Für den Wahlkampf nimmt sich Storz vor, auf Wähler zuzugehen und wieder mehr Vertrauen in die Politik zu schaffen. Außerdem seien die Rentenpolitik, die Pflege und der Wohnungsbau wichtige Wahlkampfthemen vor Ort.

Schulz, Trump und die Sozialdemokraten vor Ort