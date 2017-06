Singen Gemischter Chor Weil singt eine Hommage an die Romantik und an Robbie Williams

Gemischter Chor Weil singt eine Hommage an die Romantik und an Robbie Williams

Großer Publikumsandrang herrscht bei der Frühlingsmatinee des Gemischten Chores Weil. Dieser beweist gesanglichen Qualitäten und stilistische Vielseitigkeit.

Bis auf den Flur hinaus mussten weitere Stühle aufgestellt werden, weil der Publikumsandrang zur Frühlings-Matinee des Gemischten Chores Weil so groß war. Die Zuhörer mussten dann ihr Kommen wahrlich nicht bereuen, denn das Vokalensemble unter der Leitung von Larisa Malikova ist nicht nur ein qualitativ guter Chor, sondern überrascht auch immer wieder mit besonderen, ansonsten selten gehörten Liedern.

Die Liedauswahl war auch dieses Mal wieder zum Zungeschnalzen, und so gelang es den Sängerinnen und Sängern, die Zuhörer im ersten Teil auf eine musikalische Reise in die deutsche Romantik mitzunehmen. Im Mittelpunkt standen empfindsam-getragene Stücke von Mendelssohn Bartholdy: "Abschied vom Walde" und "Die Nachtigall". Im zweiten Teil stellte der Chor dann seine Vielseitigkeit unter Beweis, denn die Genres reichten von Country über Gospel bis Pop. Amelie Stegmüller am Klavier und Torsten Heggemann am Kontrabass unterstützten die Sängerinnen und Sänger dabei wirkungsvoll.

Zu den musikalischen Höhepunkten des zweiten Teils zählte Robbie Williams' Hit "Angels", wobei die Sopranistinnen zeigen durften, über welch außergewöhnlich gute stimmliche Qualitäten sie verfügen. Das Publikum zeigte sich zu recht begeistert und forderte vehement Zugaben ein.

Ehrung für Gisela Pfeffer

Die Matinee bot dann auch den gebührenden Rahmen, um Gisela Pfeffer zu ehren, die vom Badischen Chorverband für 40 Jahre Singen im Chor ausgezeichnet wurde. Der Erste Vorsitzende Peter Rendler zeigte sich dann mit einem Kompliment charmant: Singen halte jung, wie man an der Geehrten sehen könne. Zur gelungenen Matinee trugen auch Lena Heggemnann und Tabea Stotz bei, die als Klarinettenduo die Zuhörer mit Stücken unterhielten, die von klassisch bis modern reichten. Nach dem Konzert lud der Gemischte Chor dann noch zum gemeinsamen Mittagessen ein, wo man noch lange zusammensaß und den sonnigen Nachmittag genoss.