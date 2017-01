Singen Gemeinsam Zukunft in Singen leben

Ein Film zeigt die gelungene Integration von Menschen aus den verschiedenen Regionen der Welt in der Hegaustadt

Der Hintergrund ist graue Foto-Leinwand. Immer wieder das gleiche Grau. Ist das das einzig Verbindende, wenn die davor portraitierten Menschen kaum unterschiedlicher sein können? – Was in diesen Tagen als Einladungskarte zur Ausstellung "Gemeinsam Zukunft leben" im Bürgersaal in die Haushalte flattert, symbolisiert weit mehr. Die 24 Portraits zeigen, dass Integration gelingen kann, wenn in einer Stadt der Umgang mit Fremden keine Ausnahme ist. Singen ist so eine Stadt, weil sie durch ihre Großindustrie schon immer Menschen aus andern Ländern angezogen hat.

Doch die Situation ist heute etwas anders, weil Menschen jetzt aus einer persönlichen Not Schutz in Singen suchen. "Häufig werden die Flüchtlinge sehr negativ wahrgenommen", sagt der Leiter der Singener Kriminalprävention, Marcel Da Rin. "Was aber im Hintergrund sehr gut funktioniert, nehmen die Leute nicht wahr." Das will die Stadt mit einer Ausstellung und einem Imagefilm ändern. Zu Wort kommen Menschen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Und solche, die sich auf den verschiedenen Ebenen um deren Einbürgerung kümmern.

Getreu dem Motto "Singen ist bunt" fügen sich die Kurzportraits wie Mosaiksteine zu einem Gesamtbild zusammen. In ihrer jungen Geschichte hat die Stadt schon immer Offenheit für andere Kulturen gezeigt. Mit dem Fotografen und Filmemacher Fulvio Zanettini hat Da Rin einen Künstler gefunden, der selbst einen Migrationshintergrund hat. Zanettini stammt aus Italien und lebt heute hauptsächlich in Köln.

Ausstellung und Film entstanden im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" und werden vom Bundesfamilienministerium gefördert.

"Gemeinsam Zukunft leben" wird am 7. Februar um 19 Uhr im Bürgersaal des Singener Rathauses eröffnet und ist danach zusammen mit dem Film bis zum 13. Februar täglich von 15 – 19 Uhr zu sehen zu sehen. Infos: www.demokratie-leben.in-singen.de