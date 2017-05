Singen Gemeindemitglieder lassen Ideen für ein Haus der Begegnung sprudeln

Mitglieder der katholischen Seelsorgeeinheit entwickeln Pläne für ein Haus der Begegnung. Ob es das Kardinal-Bea-Haus werden kann, ist noch offen.

Die Katholische Seelsorgeeinheit möchte ein Haus der Begegnung. Im Gespräch ist dafür auch das Kardinal-Bea-Haus, doch "Aufhübschen" allein werde nicht reichen, resümierte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Daniel Nestlen bei der Präsentation der Ergebnisse einer Zukunftswerkstatt, die kürzlich stattgefunden hatte.

"Ich bin erfreut, dass sich 46 Gemeindemitglieder für die Werkstatt angemeldet hatten und sogar noch einige mehr gekommen sind", sagte Pfarrer Jörg Lichtenberg. Über die Hälfte der Teilnehmer seien aus der Südstadt dabei gewesen. Neben einer Ideensammlung, was alles in ein Haus der Begegnung rein soll, machten die Teilnehmer bei der Zukunftswerkstatt auch die Bestandsaufnahme über das Kardinal-Bea-Haus. Viele stimmten hier zu, dass es in dem Haus derzeit nur wenige einladende Räume gebe. Auch gab es Befürchtungen, dass es durch eine Zentralisierung zum Verlust von bestehenden Gruppen in den einzelnen Pfarreien kommen könnte.

Rita Nassen vom Büro Mod-u-S (das Kürzel steht für "Moderation und Stadtplanung"), die die Werkstatt moderiert hat, zeigte sich begeistert von der die Kreativität der Gemeindemitglieder, die erst einmal ohne Blick auf die Finanzen ihre Ideen sprudeln ließen. "Wir wünschen uns ein generationenübergreifendes Haus der Begegnung. Auch sollten Hauptamtliche und Ehrenamtliche an einen Tisch gebracht werden", so Pfarrgemeinderatsmitglied Simon Götz. Wichtig sei, dass man sich Zeit nehme und keine halben Sachen mache.

Grundsätzlich ist nun zu überlegen, ob das Kardinal-Bea-Haus ausreichen könnte oder ein Neubau nötig wäre. "Wir müssen für Beides offen sein", sagte Daniel Nestlen. Er wünscht sich für den weiteren Prozess, dass der Schwung, den das Zukunftsprojekt durch die Werkstatt bekommen hat, nun mitgenommen wird. Deshalb ist das Plan, bald eine Arbeitsgruppe zu gründen. Die nächste öffentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates indes ist vorgesehen für Donnerstag, 1. Juni, Beginn 20 Uhr, im Gemeindesaal Liebfrauen.

Informationen im Internet: www.kath-singen.de