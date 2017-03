Singen Gelungener Start des Wirtschaftsforums mit Karsten Brocke in der Singener Stadthalle

Gelungener Start des Wirtschaftsforums mit Karsten Brocke in der Singener Stadthalle

Der Berliner Verkaufsprofi ermunterte seine Zuhörer zu einem gesunden Selbstwertgefühl, denn jeder habe das Recht auf ein schönes Leben.

Wie „Kopf und Bauch“ bei Entscheidungen zusammenspielen, erklärte der Verkaufsprofi Karsten Brocke (rechts) höchst unterhaltsam den rund 600 Besuchern am Dienstagabend bei der Auftaktveranstaltung des sechsten Wirtschaftsforums. Sicher haben sich viele der Zuhörer in den markigen Schilderungen des Neuromarketing-Experten wiedererkannt. Moderiert wurde der Abend mit Diskussion von dem Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen, Torsten Lucht.

Erstmals an zwei Tagen, bietet das von der städtischen Wirtschaftsförderung und SingenCongress veranstaltete Forum in seinen Workshops und Impulsvortägen noch mehr Erkenntnisgewinn. Unterstützt wird die Tagung durch Sponsoren wie die Volksbank Schwarzwald Baar Hegau und anderen, darunter auch vom SÜDKURIER-Medienhaus. Eine ausführliche Berichterstattung über die gesamte Veranstaltung folgt am Donnerstag.