Singen Geldstrafe für Ladendieb mit Messer

Ein 41-Jähriger muss nach einer Verurteilung vor dem Amtsgericht Singen 900 Euro Geldstrafe zahlen.

Die Verhandlung war kurz und schmerzlos: Das Amtsgericht Singen hat einen Mann, der in einem Einkaufsmarkt im Singener Industriegebiet Waren gestohlen hatte, zu einer Geldstrafe verurteilt. Der aus Osteuropa stammende 41-Jährige hatte während der Tat ein sieben Zentimeter langes Küchenmesser in der Tasche dabei, weshalb die Anklage auf Diebstahl mit Waffe lautete.

Verteidiger, Staatsanwalt und Richterin waren sich bei diesem Fall aber schnell einig. Es hatte bereits eine Verfahrenabsprache gegeben, so dass der Verhandlungstermin mit Dolmetscherin eigentlich nur noch pro forma stattfand. Der Angeklagte hatte im Vorfeld alles gestanden und die Richterin hatte daraufhin geladene Zeugen wieder abgeladen, wie es im Gerichtsjargon heißt. Der Staatsanwalt verlas zu Beginn der gerade mal 20-minütigen Verhandlung die Anklage mit einer kurzen Beschreibung des Vorfalls im Januar 2016: Der Angeklagte, der in Deutschland Asyl beantragt und keine Vorstrafen hat, hatte zwei Handyhüllen und ein Parfum, die zusammen knapp 50 Euro Wert waren, eingesteckt, war aber dabei ertappt und von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Bei der Durchsuchung wurde ein Messer in seiner Tasche gefunden.

Der Anwalt warf die Frage auf, ob es sich nicht Diebstahl mit Waffe in einem minderschweren Fall handle, da der Warenwert so gering war. Dies griff der Staatsanwalt in seinem kurzen Plädoyer auf. Er hielt dem 41-Jährigen zugute, dass der Warenwert gering war, der Mann keine Vorstrafen hat und geständig war. Er hielt deshalb eine Geldstrafe für möglich und beantragte 100 Tagessätze zu je zehn Euro, also 1000 Euro insgesamt. Der Verteidiger schloss sich fast in allem an, bat aber um 90 Tagessätze zu je zehn Euro, da diese Höhe nicht eintragsfähig ist, also der Mann so weiter ohne Vorstrafe bliebe.

Die Richterin folgte den Plädoyers und setzte die Geldstrafe zu 90 Tagessätzen á zehn Euro, also 900 Euro insgesamt, aus. Außerdem muss der Verurteilte die Kosten des Verfahrens tragen. Sie hielt dem 41-Jährigen zugute, dass er sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen hatte. Das Urteil ist rechtskräftig, da Anklage und Verteidigung einen Verzicht auf Rechtsmittel erklärten.