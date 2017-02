Geldbeutel aus Auto gestohlen

Einen Auto-Aufbruch verübte ein unbekannter Täter in der Singener Widerholdstraße

Einen Geldbeutel mit etwa 50 Euro Bargeld, diversen Scheckkarten und Papieren hat ein unbekannter Täter laut Polizei am Dienstagnachmittag, zwischen 13.45 bis 14.30 Uhr, bei einem Auto-Aufbruch in Höhe des Gebäudes Widerholdstraße 22c erbeutet. Der Unbekannte schlug die Scheibe der Beifahrertür eines Vito ein und entwendete aus der Mittelkonsole den dort abgelegten Geldbeutel. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Widerholdstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon 07731/888-0, zu melden.