Singen Geld für die Landschaftspflege: Singen könnte von Landeszuschüssen profitieren

Die Landesregierung bewilligt 600 000 Euro zusätzlich für 2017. Davon könnte das Institut für Landschaftsökologie in Singen profitieren. Das Modellprojekt Biotopverbund geht ins zweite Jahr

Vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt, um über Laubfrösche, Gelbbauchunken oder die Helm-Azurjungfer zu sprechen. Die Amphibien sind noch im Winterschlaf und können sich nicht zu Wort melden. Was eine Libelle werden will, ist in der kalten Jahreszeit allenfalls in einem Blatt als Ei konserviert. Und doch beginnen die Augen von Alfons Krismann zu leuchten, wenn er von diesen Kleinlebewesen erzählt. Der Diplom-Biologe leitet zusammen mit Professor Martin Dietrich das Singener Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) in der Burgstraße 15. Das Institut könnte von den neuen Fördermitteln profitieren, die die Stuttgarter Landesregierung für die Landschaftspflege und den Naturschutz jetzt im Haushalt 2017 bereitgestellt hat.

Die Grüne Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Singen, Dorothea Wehinger, kann sich gut vorstellen, dass das ILN durch seine Vielzahl von Modellprojekten für das Land und den Bund ebenso von den Fördermitteln profitieren könnte wie das Umweltzentrum in Stockach. "Es geht uns darum, mehr Menschen in die Landschaftspflege einzubeziehen", sagt Wehinger. Traditionell wurde diese Rolle von den Landwirten übernommen. "Doch die Zahl der Bauern ist rückläufig, und damit auch die Landschaftspflege." Um die Kulturlandschaft zu erhalten, sei der Etat um 500 000 Euro aufgestockt worden, mit dem bis zu 30 Projektgebiete gefördert werden könnten. Für Bildung, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit stünden Umwelt- und Naturschutzzentren zusätzliche 100 000 Euro zur Verfügung. "Die neuen Maßnahmen sind Teil einer seit drei Jahren verfolgten Gesamtstrategie", sagt Dorothea Wehinger.

"Dazu gehören Erlebnisräume, Naturtourismus, Kooperation von Wirtschaft und Naturschutzverbänden und eine Vernetzung von für Mensch und Umwelt wertvoller Flächen." Seit 2011 habe das Land zum Schutz der Heimat die Gesamtmittel auf über 60 Millionen Euro verdoppelt.

Alfons Krismann räumt zum Gesprächsbeginn gleich mal auf mit der Annahme, dass das Singener ILN sich mit Fördergeldern jetzt an die Böschungspflege machen werde. "Wir sind ein Forschungs- und Planungsbüro", sagt er. Dass die Region in den Genuss der Förderung kommen könnte, kann er sich aber dennoch vorstellen. An der Universität Hohenheim kümmert er sich im Fach Agrarwissenschaften um die Frage, wie sich Landwirtschaft und Artenvielfalt vertragen. Das ILN erarbeitet Empfehlungen dafür. So gilt zum Beispiel die naturgemäße und naturfreundliche Grabenbewirtschaftung, wie sie in Singen und Radolfzell entwickelt wurde, seit 15 Jahren bundesweit als Standard. Als eigenständiges Institut übernimmt das ILN Aufgaben für den Naturschutzbund (Nabu).

Für die Europäische Union durfte das ILN die Indikatoren für wertvolles Agrarland (high nature value farmland) entwickeln, die heute als Richtlinien für Agrarsubventionen gelten. Da werden alle zwei Jahre Stichprobenflächen von einem Quadratkilometer untersucht, um zu erfahren, wie sich die Ökologie entwickelt hat.

"Doch es gibt auch Niederlagen", wie Krismann zugibt. "Wir wollten mit dem Bundesamt für Naturschutz neue Mähgeräte entwickeln, weil wir gemerkt haben, dass 40 Prozent der Frösche von Kreiselmähern getötet werden. Doch das Projekt wurde nicht mitgetragen."

Krismann ist ein Bauernversteher. Und er weiß, dass er die Landwirte mit ins Boot holen muss, wenn die Landschaftspflege weitergehen soll. Manchmal bedürfe es nur geringer Veränderungen der Arbeitsprozesse. Um das zu vermitteln, gibt es eine stark geförderte Biodiversitätsberatung für Landwirte. Doch die Bauern hätten bisher wenig Gebrauch davon gemacht, weil der bürokratische Aufwand hoch ist, bedauert Krismann.

Singen beteiligt sich im zweiten Jahr am Modellprojekt Biotopverbund. "Das würde genau in die neue Förderung reinpassen", ist Krismann überzeugt und denkt dabei schon an das Quaken der Laubfrösche. "Diese hochbedrohte Art ist in Singen noch in einer sehr hohen Dichte vertreten", sagt er. "Für sie könnte man mehrere Tümpel anlegen." Es geht um die Vernetzung von artenreichem Grünland, von ökologischen Inseln, auf denen sich Schmetterlinge, Libellen, und viele andere Arten tummeln können.

Das ILN

Das Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) gibt es seit 1987 in Singen. Professor Rainer Luick leitete das private Forschungs- und Planungsbüro und initiierte als europaweites Pilotprojekt die erste Renaturierung der Aach. In den 1990er Jahren kam die Landschaftspflege durch Rinderbeweidung im Hausener Aachried als Projekt dazu. Alfons Krismann ersteigerte dafür die erste Hinterwälder Rinder im Schwarzwald. Zahlreiche Forschungsprojekte zur Agrarökologie folgten. Aktuell wurden die Richtlinien für die Flurneuordnung im ILN neu geschrieben. Alfons Krismann kommt aus NRW und hat Biologie in Konstanz und Zürich studiert. Seine Diplomarbeit schrieb er in Singen. Neben seinem Forschungsauftrag in Hohenheim und der Planung im ILN ist er auch noch Geschäftsführer er privaten Unterseeschule in Radolfzell. (gtr)