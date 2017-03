Singen Geburt einer neuen Diskussion?

Die Debatte um die Geburtsabteilungen am Klinikverbund des Landkreises Konstanz ließe sich problemlos auf die Gesamtstruktur übertragen.

In der Politik fand in diesem Fall die schwierigere Operation statt. Wären allein medizinische Gründe ausschlaggebend – man hätte sich die monatelange Diskussion um Erhalt oder Schließung der Geburtenstation in Radolfzell sparen können. Denn niemand kann ernsthaft in Frage stellen, dass durch die Präsenz von Kinderärzten oder etwa die fachliche Kompetenz der Frühgeburtenabteilung die Voraussetzungen für die Gesundheit von Mutter und Kind in Singen eher gegeben sind als in Radolfzell. Dennoch war die politische Auseinandersetzung nötig. Der Mensch ist (zum Glück) nicht pure Ratio, Emotion und Sensitivität bestimmen (im besseren Fall) die beiden anderen Drittel seines Wesens. Wäre das anders – es dürfte den Klinikverbund in seiner jetzigen Form nicht geben. Denn aus rein medizinischer und betriebswirtschaftlicher Sicht müssten sämtliche Häuser einem zentralen Klinikum weichen. Die Diskussion um die Geburtenstationen war von daher möglicherweise nur Auftakt einer in ein paar Jahren fälligen, viel weitreichenderen Debatte.