Singen Gaststätten-Mitarbeiter rastet aus

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Angestellten einer Gaststätte, der mit einem 28-Jährigen in Streit geraten und handgreiflich geworden sein soll.

Laut einer Pressemeldung der Polizei geschah der Vorfall in der Nacht zum Sonntag, gegen 3.40 Uhr. Demnach habe die 21 Jahre alte Begleiterin des 28-Jährigen ihrem freund helfen wollen, worauf ihr der Angreifer in den Bauch getreten haben woll. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.