singen Ganz Singen ist im Rennfieber

Zur Zeit laufen noch die letzten Vorbereitungen für die Mountainbike-Weltmeisterschaft, die am 25. Juni in Singen stattfindet. Viele Profis sind jetzt schon da, um die anspruchsvolle Strecke zu testen

Das Telefon klingelt im Minutentakt. Der Sportamtschef Bernd Walz und sein Team mit Monika Graf-Bock sind in diesen Tagen die gefragtesten Ansprechpartner im Singener Rathaus. Ihnen zur Seite steht Stephan Salscheider mit der Agentur Skyder, die schon etliche große Radrennen ausgerichtet hat. Nur noch zwei Tage sind es bis zur "Hegau Bike MTB Marathon Weltmeisterschaft". Auch wenn Bernd Walz äußerlich vollkommen ruhig wirkt, so gibt er doch zu, dass sein Adrenalin-Spiegel zur Zeit ein Dauerhoch verzeichnet.

Die Sportstadt Singen hat reichlich Routine im Ausrichten von großen Meisterschaften. Zwei deutsche und zwei Europameisterschaften wurden hier mit Bravour organisiert. Das und die interessante Wettkampfstrecke im Hegau seien unter anderem Grund für den Zuschlag zur Ausrichtung der Weltmeisterschaft gewesen, sind sich Bernd Walz und Stephan Salscheider einig.

Kurz vor dem Großereignis am Wochenende wächst die Spannung nicht nur bei den Veranstaltern, sondern auch bei den Teilnehmern. Seit Mittwoch liegt die offizielle Anmeldeliste der Profis vor. "188 Herren und 77 Frauen", sagt Stephan Salscheider. "Das ist die größte Anmeldezahl seit es die Weltmeisterschaft gibt. Die Weltelite des Mountainbikesports trifft sich in Singen." Auch die Vertreter der Spitzenverbände haben sich angemeldet. Am Sonntag werde die Welt auf Singen und den Hegau schauen.

Bernd Walz und Streckenchef Uli Lutz waren zusammen mit zwei weiteren Teams unterwegs, um den gesamten Streckenverlauf exakt auszuschildern. Das Besondere an diesem Wettkampf ist, dass sich Profis und ambitionierte Freizeitsportler zeitgleich auf der Strecke befinden. Umso wichtiger ist die Streckenmarkierung. Wer vor dem Wettkampf eine Trainingsrunde einlegt, der kann in diesen Tagen den Profis auf der Strecke begegnen. Erkennbar sind sie an der Geschwindigkeit. Die Spitzenfahrer und -Teams aus Norwegen, Südafrika, Ecuador seien längst eingetroffen. Sie wollen sich die Strecken erarbeiten.

Fahrer aus 38 Nationen haben sich angemeldet. Außerdem über 1000 Hobby-Sportler. Doch hier kommen immer noch neue hinzu. An der Strecke sorgen über 120 Helfer aus Vereinen für Orientierung und Nachschub an den Versorgungsstationen. Fünf Rettungsteams und ein Bergrettungsteam werden am Sonntag für Notfälle bereitstehen.

Stephan Salscheider, früher selbst Radprofi, gibt zu bedenken: "Es ist eine Outdoor-Veranstaltung, bei der Unfälle passieren. Darüber muss sich jeder Teilnehmer im klaren sein." Die Fahrer müssten selber dafür sorgen, dass sie genügend Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen. Bei Unwetter würde das Rennen abgebrochen. Eine ständige Verbindung zum Wetterdienst bestehe.

Die Veranstalter wünschen sich viele Zuschauer. "Die brauchen wir, um die Fahrer anzufeuern. Wir wollen zeigen, dass Singen ein guter WM-Gastgeber ist", so Bernd Walz.