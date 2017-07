Singen Ganz Singen bedankt sich bei "Finni"

Josefine Felgenhauer hat die Sozialstation katholischer Frauen in einer schwierigen Phase der Umorientierung geleitet.

Als die Vorsitzende Barbara Herm mit der förmlichen Begrüßung „Sehr geehrte Frau Felgenhauer“ das Dankesfest für Josefine Felgenhauer eröffnete, erfüllte Lachen der Gäste die Sozialstation katholischer Frauen (SkF). „Liebe Finni“, folgte spontan die passendere Anrede, denn beide kennen sich gut. Das Fest galt Josefine Felgenhauer, die sieben Jahre lang erfolgreich den SKF Singen leitete. Im neuen Vorstand ist sie nach Barbara Herm als Vorsitzende hinter Barbara Siegel zweite Stellvertreterin. „Wir danken dir heute für dein besonderes Engagement für den SkF“, erinnerte Barbara Herm an das Jahr 2009, als sich der Ortsverein nach dem Rücktritt des Vorstandes in einer Notlage befand. 2010 wurde Josefine Felgenhauer nach Neuorientierung und Umstrukturierung zur Vorsitzenden gewählt.

„Für dich musste der Ortsverein weiter bestehen, um Menschen zu helfen und Beistand in Notsituationen zu leisten“, so Barbara Herm. Mit Offenheit für Mitarbeiter und neue Tätigkeitsbereiche sei Josefine Felgenhauer für neue Aufgaben und mit Blick auf die finanzielle Lage immer aufgeschlossen gewesen. Mit den Worten „Du bist immer auf die Menschen zugegangen und hast den SkF mit deiner Öffentlichkeitsarbeit repräsentiert und wieder in Erinnerung gebracht“, dankte sie Josefine Felgenhauer ferner dafür, dass sie weiterhin im Vorstand ist.

„Mit Herz und Seele haben Sie sich für Hilfesuchende eingesetzt. In Singen gab es viele Veränderungen, und die sind dauerhaft geblieben“, dankte Pfarrer Jörg Lichtenberg für die Dienste an den Menschen, auch wenn das nicht immer einfach gewesen sei. Oberbürgermeister Bernd Häusler erinnerte daran, dass der SkF als erster Wohlfahrtsverein in Singen vor 104 Jahren gegründet wurde. „Die Auflistung der Leistungen ist grandios. Sie und der Vorstand haben den SkF Singen wieder auf Vordermann gebracht“, so Bernd Häusler weiter. Durch ihr Wirken sei vieles erneuert und verbessert worden, schlossen sich die Mitarbeiter dem allgemeinen Dank an.