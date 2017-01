Singen Gänsehautmomente in der Singener Stadthalle: Das Musical "Phantom der Oper" verzaubert die Zuschauer

Auch 100 Jahre nach der Entstehung hat die Geschichte des Phantoms der Oper nichts von ihrer Faszination eingebüßt. In der Singener Stadthalle bekam das Publikum nun eine Neuinszenierung des Klassikers zu sehen

Singen – Das Publikum war restlos begeistert: Die Aufführung des Musicals "Das Phantom der Oper" in der Singener Stadthalle berührte durch die ergreifende Handlung und beeindruckte durch die großartige Leistung des gesamten Ensembles. Die Hauptdarsteller, allen voran Deborah Sasson, die mit hinreißender Stimme und einfühlsamer Darstellung in der Rolle als Christine glänzte, ersangen und erspielten sich die Gunst der Zuschauer. Ebenso eindrucksvoll war das Spiel samt Tanz von Jochen Sautter als verliebter Raoul. In der Titelrolle: Axel Olzinger, der mit herausragendem Gesang überzeugte und die erschreckende wie auch die verletzliche Seite des Phantoms ausdrucksstark darstellte.

Die Inszenierung mit interaktiven Videoanimationen ließ bei den Zuschauern oftmals das Gefühl aufkommen mitten im Geschehen zu sein. Ort der Handlung ist die Pariser Oper und deren Kellergewölbe. Musikalisch wechseln sich getragene, bedrohlich wirkende und moderne, mitreißende Stücke ab. Gerade im zweiten Teil gab es dank Musik und stimmgewaltiger Sänger etliche Gänsehautmomente. Auch das Orchester unter Leitung von Piotr Oleksiak präsentierte sich in Bestform.

Die Geschichte, die Deborah Sasson aus Kindheitstagen erzählt, klingt fast so romantisch wie die Liebesgeschichte im Musical, nach dem 1910 geschriebenen Roman "Le Fantóme de l'Opera" des französischen Autors Gaston Leroux. "Als Zwölfjährige habe ich das Buch gelesen und war begeistert. So entstand der Wunsch Opernsängerin zu werden", erklärt die amerikanische Sopranistin im SÜDKURIER-Gespräch.

Sie erzählt von ihrem Engagement an der Metropolitan Opera in New York und den Anfängen in Deutschland. "Durch Leonard Bernstein bin ich nach Hamburg gekommen", erinnert sich die Sängerin an die Rolle als Maria in "West Side Story". Schon immer habe sie zwischen Oper und Musical gewechselt. Ihren Wohnsitz hat sie seitdem hier. "Deutschland hat mir viel Gutes getan", betont sie. Ihr Haus in Boston habe sie verkauft.

An der Faszination für "Das Phantom der Oper" – einer tragischen und zugleich romantischen Liebesgeschichte über die Dreiecksbeziehung eines Chormädchens, dem Sohn einer Adelsfamilie und dem seit seiner Geburt entstellten Phantom namens Erik – hat sich offenbar nichts geändert. "Als ich an der Pariser Oper gesungen habe, habe ich das ganze Opernhaus erforscht", sagt sie lachend. Zum 100. Geburtstag des Romans hat die Sängerin zusammen mit Jochen Sautter 2010 die deutschsprachige, musikalische Neuinszenierung verfasst und ist damit seitdem auf Europa-Tournee.

"Ich möchte so nah wie möglich an der Romanvorlage sein", betont Deborah Sasson, die einen Großteil der Musik komponiert hat. Ihr ist wichtig, Opern-Atmosphäre in das Musical zu bringen. "Es bindet bekannte Opernzitate ein", sagt Jochen Sautter, von dem alle Liedtexte stammen. Axel Olzinger hat auf die Frage nach der schönsten Szene spontan eine Antwort: "Allein durch einen Kuss wird das Böse gebrochen – das ist für mich die wichtigste Szene", betont der Phantom-Darsteller.

Das Musical

"Das Phantom der Oper" wird seit Jahrzehnten in verschiedenen Inszenierungen aufgeführt. Sie unterschieden sich in Musik, Szenen und Charakteren. Die 1986 uraufgeführte Inszenierung von Andrew Lloyd Webber gilt mit weltweit mehr als 130 Millionen Besuchern als erfolgreichstes Musical aller Zeiten. Die Neuinszenierung von Deborah Sasson und Jochen Sautter, die sich näher an die Romanvorlage hält, entstand 2010 und wird nach Angaben der Autoren ständig weiterentwickelt. Auch die Videoprojektionen, die während des Stücks gezeigt werden, werden stetig weiterentwickelt. (zöl)