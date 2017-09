Singen Fußball-Lustreisen

Die Hegauer schwärmen in große Stadien aus. Das führt mitunter zu Verkehrschaos. Dies greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Die Hegauer gehen verstärkt auf Fußballreisen. Spätestens seit dem Pokalspiel 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund im Freiburger Schwarzwaldstadion haben Sie die Lust entdeckt, gemeinsam ein sportliches Fest zu feiern. Noch heute schwärmen Menschen von der Atmosphäre in der Arena, die sonst eher mit Fußballspielen nichts am Hut haben, vor allem Frauen. Tausende Hegauer legten auf ihrer Anfahrt teilweise den Verkehr lahm, Züge waren überfüllt. Nun, so drastisch war dies beim EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Norwegen in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena nicht. Dort waren aber auch Gruppen aus dem Hegau auszumachen. So fieberten Eltern und Trainer der B-Junioren des SC Gottmadingen-Bietingen dem Ereignis entgegen. "Die Jungs sind erstmals bei einem Länderspiel. Ich denke, das wird eine richtig tolle Partie", erklärte Michael Kiesewetter, einer der Übungsleiter der B-Junioren, bei einem zufälligen Treff in der ausverkauften Arena. Und er sollte mehr als recht behalten. Eine Gänsehaut-Stimmung im Stadion, lautstarke Fangesänge, rhythmisches Klatschen und nimmer enden wollende La-Ola-Wellen wechselten sich 90 Minuten ohne Unterbruch ab. Die deutsche Mannschaft spielte schließlich groß auf und schenkte den Norwegern sechs Kisten ein. Und das Beste daran: Die Jungs des SC Gottmadingen-Bietingen und ihre Eltern erlebten ein friedliches Fußballfest, das keine Fan-Idioten störten. Von daher hat sich die Fußball-Anreise aus dem Hegau erneut gelohnt. Die Ticket-Preise des Deutschen Fußball-Bundes stoßen aber sauer auf. Es gab zwar ein Kontingent von Karten für 25 Euro, die meisten Plätze waren aber wesentlich teurer. Wer einen richtig guten Einblick in das Spiel haben wollte, zahlte 60 bis 80 Euro. Und die mit der ganzen Familie ins Stadion kamen, mussten in der Summe selbst bei günstigeren Tickets einen satten Betrag bezahlen. Der Deutsche Fußball-Bund sollte diese Preisgestaltung schnell ändern. Wetten, dass dann noch mehr Fans aus unserer Region aufbrechen würden, um die großen Stadion-Bühnen zu betreten?