Singen Fundbüros suchen ihr Heil im Internet

Hiergeblieben: In den Hegauer Fundämtern findet sich mancherlei Verlorenes – vom Schlüssel bis zur Armbrust. Nur wenige Gegenstände können wieder ihrem Besitzer ausgehändigt werden. Vielleicht wird es durch das neue Online-Register besser.

Virginia Bürgel und ihr Team vom Singener Fundbüro mussten zunächst rätseln, was da ein Finder bei ihnen abgegeben hatte. Ein Gerät, aber wofür? Wenig später war der Leiterin des Singener Bürgerzentrums und ihren Mitarbeitern klar, dass es sich um ein Elektrostimulationsgerät handeln musste, das zur Muskelstimulation oder Massage benutzt wird. Kuriose Dinge wie diese landen nicht täglich in den Hegauer Fundämtern – dafür aber jede Menge Alltagsgegenstände, die möglichst rasch wieder zurück zu ihren Besitzern sollen.

Schlüssel, Kleidung, Handys und Geldbeutel werden am häufigsten in den Fundämtern abgegeben. Aber auch herrenlose Fahrräder lagern reihenweise bei den Hegauer Gemeinden. "Fahrräder werden sehr viele bei uns abgegeben oder gemeldet. Zeitweise haben wir bis zu 150 Fahrräder im Haus", bestätigt Virginia Bürgel. Im Singener Fundamt werden jedes Jahr etwa 1000 bis 1500 Fundsachen abgegeben. Verlorene Brillen rangieren auf der Liste der Fundstücke ebenfalls ganz weit oben. Auch Bargeld werde immer wieder abgegeben, weiß Sina Löffel vom Steißlinger Fundbüro. Die wertvollsten Funde in Singen seien bisher Bargeldbeträge von bis zu 600 Euro oder Schmuck und Uhren gewesen, so die Leiterin des Bürgerzentrums. "Letztes Jahr hatten wir eine ganze Münzsammlung im Fundus", berichtet Bürgel. Nach dem Sommer kommt häufig ein ganzer Schwung Fundsachen zu den offiziellen Sammelstellen. "Das Schwimmbad sammelt selber und gibt die Fundsachen Ende Sommer bei uns ab", gibt Marion Baier vom Engener Fundamt zu verstehen. Ähnlich sieht das auch in den anderen Gemeinden aus. Vom Flip Flop über den Badeanzug, von Sandschaufel bis zum Handtuch sammelt sich im Laufe eines Sommers so manches an. Vieles holten die Badegäste dort auch wieder ab, aber der Rest komme dann eben zum Fundamt, erläutert Baier.

Hin und wieder landet auch die ein oder andere Kuriosität in den Registern der Fundämter. "Bei uns wurde schon einmal eine Armbrust mit passender Sporttasche abgegeben", erinnert sich Beatrix Zureich vom Fundbüro in Gottmadingen. "Kuriositäten finden sich immer mal wieder, wie zum Beispiel ein Gebiss, eine Angelrute, ein Schlauchboot oder ein Ziegenbock", zählt Virginia Bürgel aus Singen auf. Fundtiere würden generell beim Tierheim abgegeben. Dort würden sie betreut und falls sich der Besitzer nicht mehr finde, auch weitervermittelt.

Fahrräder werden besonders häufig von Findern bei den Gemeinden abgegeben. Vom Besitzer abgeholt werden aber nur die wenigsten. Das liegt nicht etwa an mangelndem Interesse der Besitzer. Vielmehr würden die Fahrräder an einer Stelle gestohlen, dann ein Stück gefahren oder mitgenommen und dann irgendwo wieder abgestellt, erläutert Beatrix Zureich, die in Gottmadingen die Fundräder verwaltet. Für den Besitzer werde es so schwierig, sein Rad wieder zu finden. Die Suche wird jedoch mittlerweile durch das Online-Fundbüro erleichtert. Über das Internet-Portal kann gezielt nach Art des vermissten Gegenstands gesucht werden und das nicht nur bei einem Fundbüro, sondern in vielen Büros im weiten Umkreis. Das Fundbüro Engen ist schon seit einiger Zeit an das Online-Register für Fundsachen angeschlossen. "Leider wird es bisher eher wenig genutzt", stellt Marion Baier fest. Seit kurzem ist auch das Singener Fundamt an den Online-Dienst angeschlossen und übermittelt neue Fundstücke. "Damit kann man ohne Bindung an die Öffnungszeiten schon mal vorab suchen, ob das Verlorene abgegeben wurde", fasst Virginia Bürgel die Vorteile der Online-Plattform zusammen.

Trotz aller Bemühungen bleiben viele Gegenstände bei den Fundämtern liegen. "Man kann an einer Hand abzählen, was abgeholt wird", berichtet Beatrix Zureich vom Gottmadinger Fundbüro. Sechs Monate müssen sie gelagert werden, dann werden sie an den Finder ausgehändigt, sollte der Interesse angemeldet haben, oder sie werden versteigert oder gespendet. "Zweimal im Jahr finden bei uns öffentliche Versteigerungen der Fundsachen im Rathaus statt. Jedes Mal kommen Hunderte von Dingen unter den Hammer und es wird stundenlang versteigert. Sinn und Zweck der Versteigerungen ist auch, den Bürgern mal die Gelegenheit auf ein Schnäppchen zu eröffnen, was vor allem bei den Fahrrädern gerne genutzt wird", erläutert Virginia Bürgel. In Gottmadingen gehen Kleidungsstücke an das Rote Kreuz, Schlüssel werden vernichtet und Fahrräder ebenfalls versteigert. Ziel ist es, die Lagerräume zu leeren, denn es trudeln fortlaufend neue Fundsachen in den Ämtern ein.

Das Online-Fundbüro

Um die Suche nach verlorenen oder gestohlenen Gegenständen einfacher zu machen, listen immer mehr Gemeinden ihre Fundstücke über Suchportale im Internet. Sie sind besonders praktisch, weil man sich Anrufe bei vielen verschiedenen Fundämtern sparen kann, wenn einem beispielsweise das Fahrrad gestohlen wurde. Zudem sind sie 24 Stunden täglich erreichbar. Die Online-Fundbüros Engen und Singen sind jeweils über die Homepage der Städte erreichbar. (ker)