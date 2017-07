Singen Für manchen Abiturienten kommt der Abschied zu früh

86 Abiturienten verlassen das Hegau-Gymnasium, viele mit hervorragenden Ergebnissen. Dennoch übt Lena Giersch als Sprecherin der Schüler Kritik an der fehlenden Zeit zur persönlichen Reifung durch G8.

"Nur wenige Ereignisse sind so einzigartig wie das Abitur", begründete Schulleiterin Kerstin Schuldt die besondere Bedeutung des Abends für ihre Schüler. 86 Schüler des Hegau-Gymnasiums erhielten am Samstagabend offiziell ihr Abiturszeugnis in der Singener Stadthalle. Mit stimmungsvollem Gesang von Aina Alaro, welche von Constanze Baur an der Gitarre begleitet wurde, begann die Feier für die erfolgreichen Schüler.

Denen stehen jetzt neue Möglichkeiten offen, allerdings "sollte man nicht zu viel Betonung auf reif legen", kommentierte Lena Giersch das Erreichen der Hochschulreife. Kritisch sah sie die oft unfertigen Pläne ihrer Mitschüler, wofür ihrer Meinung nach die Straffung der Schulzeit durch das G8 verantwortlich ist. "Ich freue mich zwar, Integrale berechnen oder den Ersten Weltkrieg beschreiben zu können", bekannte sie, die persönliche Entwicklung sei aber mindestens genauso wichtig. Deshalb sei es falsch, kein weiteres Jahr in die Schule zu investieren, so die Abiturientin.

Kerstin Schuldt weckte in ihrer Rede die Erinnerung der Eltern an den ersten Schultag und fuhr dann fort: "Eltern haben einen großen Anteil, sie können zurecht stolz auf ihre Kinder sein", lobte sie. Außerdem klärte sie über die wahre Wortbedeutung der Reifeprüfung auf: "Abitur bedeutet eigentlich 'geh weg'", erklärte sie. Da sie jetzt nicht mehr über einen vorgezeichneten Weg verfügen, ermutigte die Schulleiterin die abgehenden Schüler, sich bei Fehlentscheidungen auch zu getrauen, doch eine andere Richtung einzuschlagen.

Mit ihren Schülern zeigte sie sich sehr zufrieden. "27 von 86 Schülern haben eine eins vor dem Komma, davon haben 14 eine 1,5 oder besser", zählte sie einen Teil der Erfolge auf. Bei einigen sei es außerdem nicht bei einem Abschluss geblieben. "Fünf haben auch das französische Baccalauréat geschafft", betonte Kerstin Schuldt. Hier habe es auch eine 1,0 gegeben.

Der Musikkurs der Stufe hatte für den folgenden Programmpunkt eine "Body-Percussion"-Choreographie einstudiert, gemeinsam klatschten, stampften und klopften die Schüler auf der Bühne.

Wie gut die Lehrer ihre Schüler in den letzten Jahren kennen oder erkennen gelernt hatten, konnten sie ebenfalls beweisen. Zwei Lehrer-Teams rieten Fotos ihrer Schüler um die Wette. Diese stammten allerdings aus Zeiten, in denen an Schulbesuch noch nicht zu denken war, trotzdem schlugen sich die Lehrkräfte gut.

Natürlich bekamen auch die Lehrer Geschenke, ein Kurs nach dem anderen überreichte ein Präsent, das auf preisgegebenen Informationen der Vergangenheit beruhte, vom Lieblingsgetränk bis zum Gutschein für eine Eidechse reichten die Einkäufe der Schüler.

Nicht nur mit den Abitur-Leistungen, auch mit deren Feier haben die Gymnasiasten ihre Schulleiterin überzeugt. "Das war perfekt organisiert, ein tolles Programm und Moderation und außerdem sehr harmonisch", lobte Kerstin Schuldt den allerletzten Teil der Schulzeit. "Wir haben auch schon vor einem halben Jahr angefangen das zu organisieren, als wir unseren Sponsor angeworben haben", berichtete Organisator und Moderator Niklas Radtke.

Der Abend endete, wie er begonnen hatte musikalisch, als Julian Fack auf der Bühne Max Raabes "Für Frauen ist das kein Problem" aufführte.

Die Preisträger am Hegau-Gymnasium

Ausgezeichnet wurden: Lisa Franziska Braun, Jahrgangsstufenpreis (JSP), Geschichte, Orchester; Nelson De Matos Silveiro, Chemie; Franziska Annika Friemel, JSP; Lena Giersch, Biologie; Nina Helmbrecht, JSP, Schnabel-Medaille, Latein, Ethik; Michael Hensel, Latein, Musik; Jan-Philipp Kirsch, JSP, DPG-Physik; Fabienne Lang, JSP, Latein; Peter Michael Lübbers, Sport; Justin Bosko Meurer, Englisch; Max Sebastian Müller, Scheffelpreis, Religion ev.; Camilla Schneeweiß, JSP, DPG-Physik; Maria Steinbeck, Bildende Kunst; Daniel Stettler, JSP, DPG-Physik, Musik; Valentina Szalay, Geschichte; Hannah Teresa Vetter, JSP, Geografie, Englisch, Religion rk.; Andrea Maria Villeda Conde, Spanisch, Englisch; Cédric Weishar, JSP, Mathematik, DPG-Physik, Französisch bilingual; Hannah Sophie Wiedemann-Baer, JSP; Julia Zolg, Chemie. (smh)