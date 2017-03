Singen Führungsteam an Singens Werkrealschule wieder komplett

Die Johann-Peter-Hebel-Schule hat wieder einen Konrektor: Marc Laporte-Hoffmann übernimmt den Posten von Michael Maurer.

Singens einzige Werkrealschule hat wieder ein vollständiges Schulleitungs-Team, wie Rektorin Daniela Wetz in einer Pressemitteilung bekannt macht. Marc Laporte-Hoffmann ist der neue, stellvertretende Schulleiter an der Johann-Peter-Hebel-Schule. Der 42-jährige Familienvater sei aber kein neues Gesicht in der Schule, da er schon im vierten Schuljahr dort tätig ist. "Daher ist er mit den Abläufen und Feinheiten schon bestens vertraut, auch dank seiner bisherigen Aufgaben im erweiterten Schulleitungsteam und als Koordinator des Ganztagesangebots in der Grundschule", so Wetz.



Laporte-Hoffmann freut sich auf die Herausforderungen und neuen Aufgaben: Zum einen entwickele sich die Johann-Peter-Hebel-Schule zur Stadtteilschule, zum anderen ist sie die einzige Werkrealschule in Singen und Umgebung. Schulrat Victor Schellinger lobte bei der Bestellung des neuen Konrektors das engagierte Kollegium und zeigte sich sehr zuversichtlich, mit ihm einen kompetenten und zuverlässigen Nachfolger für Michael Maurer gefunden zu haben.